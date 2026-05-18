¿Quién fue el ganador del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping?: "Hay unanimidad"

Sin embargo, aseguró que en estos años Beijing logró dos transformaciones decisivas, un salto tecnológico y un fortalecimiento político internacional. “China se desarrolló tecnológicamente de una manera que le permitió estar en otro nivel para responder a Estados Unidos”, afirmó.

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BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái

Ramos también señaló que el país asiático consolidó su liderazgo dentro del llamado sur global a través de espacios multilaterales como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Aunque reconoció que estos mecanismos aún presentan tensiones internas, consideró que consolidan a China como un actor geopolítico mucho más fuerte.

En ese contexto, interpretó que la visita de Trump terminó favoreciendo a Beijing. “Hay una unanimidad en que quien sale victorioso de este encuentro es China”, afirmó.

Ausencia de anuncios

Para el periodista, uno de los elementos más reveladores fue la ausencia de anuncios concretos por parte de Washington. Recordó que en 2017, tras la anterior visita de Trump, la Casa Blanca difundió inmediatamente cifras y acuerdos comerciales alcanzados con China. Esta vez, en cambio, el mandatario estadounidense se retiró sin comunicar nuevos negocios ni conquistas económicas.

Ramos señaló además que los anuncios posteriores realizados por la Casa Blanca se limitaron a restablecer vínculos comerciales deteriorados por las propias políticas arancelarias impulsadas por Estados Unidos en los últimos años.

Desde la mirada del corresponsal, China consiguió lo que más buscaba, estabilidad y previsibilidad. Estados Unidos, en cambio, no logró regresar con grandes acuerdos ni con señales claras de éxito político o económico.