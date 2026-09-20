Rivera fortalece la investigación médica con un nuevo Laboratorio de Biología Molecular y Genómica

Investigación genética desde el norte del país

El nuevo laboratorio fortalece las líneas de investigación desarrolladas durante años por el doctor Arley Camargo, referente en estudios genómicos vinculados con la ecología y la herpetología.

La plataforma está liderada por jóvenes investigadores formados en el Cenur Noreste y cuenta con la tutoría técnica de la doctora Yanina Panzera, especialista en virología de la Facultad de Ciencias de la Udelar.

Entre las principales líneas de trabajo se encuentra la investigación desarrollada por Yasser Vega, magíster en Genética y candidato a doctor, enfocada en variantes genéticas relacionadas con trastornos de la coagulación sanguínea.

El estudio comenzó con familias de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo y posteriormente se amplió, mediante un acuerdo con el Hospital de Clínicas y la Cátedra de Hemoterapia y Medicina Transfusional, a pacientes de todo el país. El objetivo es generar información genética, contribuir a mejorar los tratamientos y brindar asesoramiento a familias afectadas por hemofilia y trombofilia.

Tecnología para fortalecer la soberanía diagnóstica

La incorporación del equipamiento se concretó mediante un acuerdo con la empresa BICO y permite realizar en Rivera procesos que anteriormente requerían el traslado de muestras a Montevideo o incluso a laboratorios del exterior.

La infraestructura incluye sistemas automatizados para la extracción de ADN y ARN, termocicladores de PCR en tiempo real y una plataforma de secuenciación masiva (NGS).

El procesamiento local permite reducir los tiempos de traslado, preservar muestras biológicas sensibles y disminuir los costos operativos para prestadores de salud públicos y privados del norte del país. De esta manera, Rivera suma capacidad científica y tecnológica para desarrollar investigación genómica y ampliar el acceso territorial a herramientas de diagnóstico de alta complejidad.