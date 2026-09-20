Alimentación escolar continuará durante las vacaciones de primavera y alcanzará a 200.000 estudiantes

Actualmente, el Programa de Alimentación Escolar funciona en unos 2.200 centros educativos. Durante las vacaciones de primavera se prevé que el servicio alcance a cerca de 200.000 estudiantes, con desayuno, almuerzo y merienda.

La modalidad dependerá de las características de cada centro. En los servicios tradicionales, las escuelas reciben partidas económicas ajustadas a la cantidad de estudiantes y a los días en que se brinda la alimentación.

En otros centros, principalmente de Montevideo, Canelones y Maldonado, los alimentos son elaborados en plantas y posteriormente distribuidos. También funcionan servicios con personal de cocina contratado.

Una experiencia para el verano

La experiencia de las vacaciones de primavera será evaluada como antecedente para ampliar la cobertura durante el verano.

“La idea en Verano Educativo es poder ampliar la cantidad de centros y poder mantener esta articulación en clave ANEP”, explicó Guedes.

El objetivo es profundizar el trabajo conjunto y consolidar los comedores como espacios de encuentro entre estudiantes de distintos niveles y la comunidad educativa.