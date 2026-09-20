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Política alimentación | INDA | vacaciones

Experiencia inédita

Alimentación escolar continuará durante las vacaciones de primavera y alcanzará a 200.000 estudiantes

Por primera vez, Primaria mantendrá el servicio durante el receso en coordinación con INDA, con desayuno, almuerzo y merienda.

Alimentación escolar

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Por Redacción de Caras y Caretas

Durante las vacaciones de primavera, que comienzan esta semana, el servicio de alimentación continuará funcionando para escolares, liceales y estudiantes de UTU. La medida busca garantizar la asistencia alimentaria durante el período en que se interrumpen las clases y alcanzará a estudiantes de distintos puntos del país.

Según explicó Nicolás Guedes, integrante del Programa de Alimentación Escolar (PAE), para Primaria se trata de una experiencia inédita. “Nunca se brindó alimentación o, por lo menos de lo que tenemos registro en Primaria, esta sería una primera vez que sucede”, señaló.

Coordinación con INDA

La propuesta se implementará en articulación con el Instituto Nacional de Alimentación (INDA). En el caso de los estudiantes de Primaria, se prevé que puedan acceder a los servicios de alimentación disponibles en los centros del INDA, mediante una coordinación con las inspecciones y la Dirección General de Educación Inicial y Primaria.

Actualmente, el Programa de Alimentación Escolar funciona en unos 2.200 centros educativos. Durante las vacaciones de primavera se prevé que el servicio alcance a cerca de 200.000 estudiantes, con desayuno, almuerzo y merienda.

La modalidad dependerá de las características de cada centro. En los servicios tradicionales, las escuelas reciben partidas económicas ajustadas a la cantidad de estudiantes y a los días en que se brinda la alimentación.

En otros centros, principalmente de Montevideo, Canelones y Maldonado, los alimentos son elaborados en plantas y posteriormente distribuidos. También funcionan servicios con personal de cocina contratado.

Una experiencia para el verano

La experiencia de las vacaciones de primavera será evaluada como antecedente para ampliar la cobertura durante el verano.

“La idea en Verano Educativo es poder ampliar la cantidad de centros y poder mantener esta articulación en clave ANEP”, explicó Guedes.

El objetivo es profundizar el trabajo conjunto y consolidar los comedores como espacios de encuentro entre estudiantes de distintos niveles y la comunidad educativa.

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