Durante las vacaciones de primavera, que comienzan esta semana, el servicio de alimentación continuará funcionando para escolares, liceales y estudiantes de UTU. La medida busca garantizar la asistencia alimentaria durante el período en que se interrumpen las clases y alcanzará a estudiantes de distintos puntos del país.
Experiencia inédita
Alimentación escolar continuará durante las vacaciones de primavera y alcanzará a 200.000 estudiantes
Por primera vez, Primaria mantendrá el servicio durante el receso en coordinación con INDA, con desayuno, almuerzo y merienda.