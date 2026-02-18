Este jueves inicia una nueva temporada de Macondo

Hacete socio para acceder a este contenido

Este jueves a las 20:00 horas, comienza la quinta temporada de "Macondo", el programa de análisis periodístico producido por Caras y Caretas TV. El ciclo regresa a la grilla digital tras consolidarse como un espacio que se ha convertido en referencia para analizar la realidad política latinoamericana.

La conducción del programa estará a cargo de los periodistas Leandro Grille, Inna Afinogenova y Marco Teruggi. En este nuevo ciclo, el equipo de comunicadores profundizará en el examen de los procesos políticos y sociales de la región, manteniendo la línea de debate que caracteriza a la producción.

La transmisión del estreno y de las entregas sucesivas se realizará de forma simultánea a través de varias plataformas digitales: el sitio web oficial de Caras y Caretas, el YouTube de Caras y Caretas, X (anteriormente Twitter) y Twitch.

Con el inicio de este quinto año consecutivo al aire, Caras y Caretas TV refuerza su oferta informativa mediante un formato que prioriza la discusión de fondo sobre los temas de la agenda política del continente.

