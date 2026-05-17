La vicepresidenta Carolina Cosse se refirió al escenario que planteó la encuesta de Equipos y la caída en la aprobación de la gestión de Yamandú Orsi, y consideró que "hay una luz amarilla prendida" y es necesario "analizarlo con profundidad" en el gobierno y reaccionar revisando alguna toma de decisión.
Cambio de luces
Carolina Cosse sobre la caída de aprobación de Yamandú Orsi: "Habrá que hacer la autocrítica"
La caída de la aprobación de Yamandú Orsi despertó las alarmas en el gobierno y Carolina Cosse analiza los pasos a seguir.