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Política

Cambio de luces

Carolina Cosse sobre la caída de aprobación de Yamandú Orsi: "Habrá que hacer la autocrítica"

La caída de la aprobación de Yamandú Orsi despertó las alarmas en el gobierno y Carolina Cosse analiza los pasos a seguir.

La vicepresidenta, Carolina Cosse se refirió a la caida de imagen de Yamandú Orsi.

La vicepresidenta, Carolina Cosse se refirió a la caida de imagen de Yamandú Orsi.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La vicepresidenta Carolina Cosse se refirió al escenario que planteó la encuesta de Equipos y la caída en la aprobación de la gestión de Yamandú Orsi, y consideró que "hay una luz amarilla prendida" y es necesario "analizarlo con profundidad" en el gobierno y reaccionar revisando alguna toma de decisión.

La vicepresidenta llamó a analizar con profundidad la última encuesta de Equipos Consultores, que marcó un saldo negativo para la gestión presidencial. Defendió el rumbo del gobierno, pero advirtió que hay que revisar tiempos, comunicación y decisiones.

"Me parece que nuestro gobierno, quizás, no ha podido transmitir el grado de degradación de varias cuestiones que encontró cuando tomó las riendas”, consideró la vicepresidenta, apuntando no solo a una responsabilidad de la gestión respecto de la situación actual, sino también a la "herencia" que viene señalando el Frente Amplio desde antes de asumir.

La visión de Carolina Cosse

Asimismo, apuntó a una diferencia en "temas de ritmo" a la hora de alcanzar algunos objetivos: "Los uruguayos somos muy tranquilos, pero también queremos ver resultados muy rápido". "Hay que tener eso en cuenta", sostuvo, y agregó que ese es uno de los aspectos en los que "habrá que hacer la autocrítica" interna, más allá de una situación internacional compleja que también influye en la coyuntura interna.

De todos modos, consideró que "frente a esta luz amarilla, siempre es importante, en vez de mirar a otros, mirarse a uno mismo". “Esto requiere trabajar y conversar. Yo no voy a estar haciendo análisis por fuera del equipo, que son mis compañeros; no es mi manera de trabajar”, resaltó.. Yo no voy a estar haciendo análisis por fuera del equipo, que son mis compañeros; no es mi manera de trabajar”, resaltó.

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