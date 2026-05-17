Carolina Cosse sobre la caída de aprobación de Yamandú Orsi: "Habrá que hacer la autocrítica"

La visión de Carolina Cosse

Asimismo, apuntó a una diferencia en "temas de ritmo" a la hora de alcanzar algunos objetivos: "Los uruguayos somos muy tranquilos, pero también queremos ver resultados muy rápido". "Hay que tener eso en cuenta", sostuvo, y agregó que ese es uno de los aspectos en los que "habrá que hacer la autocrítica" interna, más allá de una situación internacional compleja que también influye en la coyuntura interna.

De todos modos, consideró que "frente a esta luz amarilla, siempre es importante, en vez de mirar a otros, mirarse a uno mismo". “Esto requiere trabajar y conversar. Yo no voy a estar haciendo análisis por fuera del equipo, que son mis compañeros; no es mi manera de trabajar”, resaltó.. Yo no voy a estar haciendo análisis por fuera del equipo, que son mis compañeros; no es mi manera de trabajar”, resaltó.