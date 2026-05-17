Venezuela extradita a EEUU al exdiplomático y exministro Alex Saab

Alex Saab fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020, a pedido de EEUU, que lo requería por un caso de presunto lavado de dinero; el diplomático se dirigía a Irán para atender una misión humanitaria del Gobierno venezolano y fue extraditado a suelo norteamericano en octubre de 2021.

Venezuela exigía liberación

Desde entonces, Caracas exigía su liberación y consideraba que Saab estaba secuestrado, ya que entendía que se había violado su inmunidad diplomática.

Luego de más de tres años, EEUU liberó a Saab por medio de un acuerdo con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro (quien se encuentra secuestrado en EEUU desde el 3 de enero), en el que a su vez fueron liberados 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas.

Fue ministro

En octubre de 2024, Maduro nombró a Alex Saab como ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela en sustitución de Pedro Rafael Tellechea, quien fue nombrado para ese cargo el 27 de agosto tras salir del ministerio de Petróleo cuando Maduro renovó su gabinete Ejecutivo.

Desde enero de 2024, Saab ocupó la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva.

Saab fue detenido en Caracas en febrero durante una operación conjunta de las autoridades estadounidenses y venezolanas, de acuerdo con un funcionario de las fuerzas del orden de Estados Unidos en aquel momento, reportó la agencia de noticias Reuters.

(En base a Sputnik y RT)