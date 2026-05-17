Más de 3.000 personas fueron atendidas por el Sinae en el marco de la alerta roja por frío

De las personas asistidas en los centros de evacuación del Sinae, 350 eran de Montevideo y 88 del interior. En el polideportivo de la Escuela Nacional de Educación Policial, hubo 160 personas alojadas; en el Servicio de Transporte y Mantenimiento del Ejército, otras 56, y en el espacio de UTE de la calle Cuareim, 134 más.

Fueron trasladadas 164 personas, sin necesidad de ejecutar internaciones compulsivas. Hubo tres detenciones por desacato en Montevideo y fue dispuesta la atención médica a 63 personas, una fue derivada a un centro de salud.

Asimismo, personal del Ministerio de Defensa elaboró, en la jornada del sábado, 756 platos de comida. El resto de la cobertura alimentaria fue realizada por el Sinae y el Instituto Nacional de Alimentación (INDA).

Sinae atiende a miles

Desde que comenzó la alerta por fríos intensos, el jueves 7, fueron ocupadas 31.613 plazas. De ellas, 25.872 corresponden a centros del Ministerio de Desarrollo Social y 5.741 a los de evacuados del Sinae.

Números de teléfono para avisar sobre personas en situación de calle:

Montevideo

• Teléfono: 0800 3650

• WhatsApp: 091 365 000

Interior

• Teléfono: 911

Atención médica

• Teléfono: 105 (línea SAME)

Línea Azul del INAU

• Teléfono: 0800 5050