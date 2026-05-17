Tres mil ciento treinta y siete personas fueron atendidas el sábado 16 en el marco de la Alerta Roja por frío. Solo en Montevideo, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) atendió a unas 2.204 personas. En los centros de evacuación dispuestos por el organismo, fueron atendidas 438 personas, mientras que a los refugios del Ministerio de Desarrollo Social concurrieron 2.699.
Más de 3.000 personas fueron atendidas por el Sinae en el marco de la alerta roja por frío
En Montevideo, el Sinae atendió a 2.204 personas: en los centros fueron atendidas 438 personas, mientras que a los refugios del Mides concurrieron 2.699.