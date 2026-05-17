Dos delincuentes ingresaron durante la madrugada de este domingo a una vivienda del barrio Nuevo París, en Montevideo, donde sorprendieron a una mujer y a sus dos hijos menores. Durante el copamiento, la mujer y uno de los adolescentes fueron agredidos. Uno de los sospechosos fue detenido y el otro permanece prófugo.
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Violento copamiento en Nuevo París: delincuentes agredieron a una mujer y a su hijo de 13 años
La mujer fue tomada del pelo por asaltante y su hijo adolescente también resultó agredido durante copamiento ocurrida en la madrugada del domingo.