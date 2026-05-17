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Violento copamiento en Nuevo París: delincuentes agredieron a una mujer y a su hijo de 13 años

La mujer fue tomada del pelo por asaltante y su hijo adolescente también resultó agredido durante copamiento ocurrida en la madrugada del domingo.

Barrio Nuevo París. La mujer fue tomada del pelo por uno de los asaltantes y su hijo adolescente también resultó agredido durante el copamiento ocurrida en la madrugada del domingo.

Barrio Nuevo París. La mujer fue tomada del pelo por uno de los asaltantes y su hijo adolescente también resultó agredido durante el copamiento ocurrida en la madrugada del domingo.

 nuevoparís.com
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Dos delincuentes ingresaron durante la madrugada de este domingo a una vivienda del barrio Nuevo París, en Montevideo, donde sorprendieron a una mujer y a sus dos hijos menores. Durante el copamiento, la mujer y uno de los adolescentes fueron agredidos. Uno de los sospechosos fue detenido y el otro permanece prófugo.

Copamiento

Según informó la Policía y pudo saber Subrayado, la mujer, de 38 años, estaba en su casa junto a sus hijos cuando escucharon ruidos en el fondo de la vivienda. Poco después, dos hombres ingresaron por una puerta de chapa y comenzaron a exigir dinero.

La víctima relató que uno de los delincuentes la tomó del pelo y la llevó hasta uno de los dormitorios mientras revisaban la casa en busca de efectivo. En medio del asalto, también fue agredido uno de sus hijos, un adolescente de 13 años.

Sin embargo, los delincuentes no encontraron dinero y finalmente se llevaron únicamente un teléfono celular antes de darse a la fuga.

Detenidos

Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron un operativo en la zona y lograron ubicar a dos hombres cuyas características coincidían con las aportadas por las víctimas. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar corriendo.

Uno de ellos, un hombre de 40 años sin antecedentes penales, fue detenido en la esquina de José Prat y Ferreira y Artigas, a pocas cuadras de la vivienda asaltada. Este domingo permanece a disposición de la Fiscalía de Flagrancia.

El segundo sospechoso logró esconderse en una casa de la zona. De acuerdo con la información policial, sería quien tiene en su poder el celular robado. Los investigadores indicaron que la señal de GPS del dispositivo coincide con la ubicación de la vivienda donde el hombre fue visto ingresar mientras escapaba de los efectivos.

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