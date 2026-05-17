Violento copamiento en Nuevo París: delincuentes agredieron a una mujer y a su hijo de 13 años

Sin embargo, los delincuentes no encontraron dinero y finalmente se llevaron únicamente un teléfono celular antes de darse a la fuga.

Detenidos

Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron un operativo en la zona y lograron ubicar a dos hombres cuyas características coincidían con las aportadas por las víctimas. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar corriendo.

Uno de ellos, un hombre de 40 años sin antecedentes penales, fue detenido en la esquina de José Prat y Ferreira y Artigas, a pocas cuadras de la vivienda asaltada. Este domingo permanece a disposición de la Fiscalía de Flagrancia.

El segundo sospechoso logró esconderse en una casa de la zona. De acuerdo con la información policial, sería quien tiene en su poder el celular robado. Los investigadores indicaron que la señal de GPS del dispositivo coincide con la ubicación de la vivienda donde el hombre fue visto ingresar mientras escapaba de los efectivos.