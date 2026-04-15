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una de cal y otra de arena

Carne uruguaya: precios récord en el exterior y mínima actividad en frigoríficos

El primer trimestre de 2026 cerró con la faena de vacunos más baja en seis años, reflejando una oferta limitada de animales listos para procesamiento.

Menos ganado para faenar.

Menos ganado para faenar.

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La industria frigorífica uruguaya atraviesa una situación atípica: mientras el precio de exportación de la carne vacuna alcanzó en marzo un máximo histórico de US$ 5.860 por tonelada, la actividad en plantas industriales se ubica en niveles mínimos desde 2020.

El dato refleja una paradoja en el corazón de uno de los principales sectores exportadores del país. Por un lado, Uruguay consolida su posicionamiento internacional con precios en alza —un 22% por encima de marzo de 2025—; por otro, la falta de ganado disponible limita la operativa de los frigoríficos.

Demanda firme en los principales mercados

Durante marzo, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de la carne uruguaya, con 15.465 toneladas, seguido por China (12.541 toneladas) y la Unión Europea (3.656 toneladas). La demanda externa se mantiene sólida, impulsando los precios a niveles históricos. Sin embargo, este escenario favorable no se traduce en mayor actividad industrial.

Faena en caída y plantas con menor actividad

El primer trimestre de 2026 cerró con la faena de vacunos más baja en seis años, reflejando una oferta limitada de animales listos para procesamiento. La escasez de ganado gordo, junto con la competencia por el ganado en pie, ha reducido la disponibilidad para la industria. Como consecuencia, varias plantas frigoríficas operan con menor carga o directamente han suspendido actividades, enviando trabajadores al seguro de paro.

Fuentes del sector señalan que la falta de volumen impacta en la eficiencia de las plantas, que dependen de un flujo constante de animales para sostener sus niveles de operación.

Una tensión estructural

El escenario actual expone una tensión recurrente en la cadena cárnica: la dependencia entre la disponibilidad de ganado y el nivel de actividad industrial. Aun con precios internacionales favorables, la falta de oferta limita la capacidad de aprovechar el contexto.

Expectativas del mercado

De cara a los próximos meses, el mercado proyecta un posible aumento en el precio del ganado gordo, impulsado por la fuerte demanda externa y los altos valores de exportación.

No obstante, la recuperación de la oferta dependerá de los tiempos propios de la producción ganadera, lo que podría demorar una reactivación plena de la actividad industrial.

Un desafío para el sector es la situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo productivo y la necesidad de fortalecer la coordinación entre producción e industria. Mientras los precios internacionales ofrecen oportunidades, el desafío interno sigue siendo garantizar el volumen necesario para sostener la actividad y el empleo en el sector frigorífico.

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