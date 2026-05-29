Volvería a subir el precio de los combustibles: "Es probable", reconoció la ministra Cardona

Vistos los números, la ministra indicó que el gobierno procura contemplar la situación de la producción nacional, el precio del boleto y el comienzo del frío.

“Como siempre, estamos tratando de mes a mes de suavizar el impacto en la gente, que no se traslade al bolsillo de la gente”, dijo Cardona en rueda de prensa. Sin embargo, indicó que es “probable” que algunos combustibles aumenten de precio en los surtidores.

Sube precio del crudo

El aumento del precio del petróleo, a consecuencia de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, provocó que naftas, gasoil y supergás subieran por dos meses consecutivos.

A medida que la producción de petróleo en Oriente Medio logre reactivarse de forma progresiva luego de algunos anuncios de los últimos días, se prevé que los precios del crudo muestren una tendencia a la baja, descendiendo a un promedio de US$ 89 en el cuarto trimestre de 2026 y estabilizándose en US$ 79 de cara al 2027.

Los últimos datos publicados por Ancap muestran que el 12 de abril la empresa recibió una compra de algo más de 868.000 barriles de la variedad Medianito de Argentina a US$ 103,97, que había adquirido en febrero pasado.