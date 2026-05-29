Tras detectar nuevos movimientos, tapiaron boca del Cerro donde ocurrió triple homicidio

Las bocas del Cerro gestionadas desde la cárcel por el Ricardito

Asimismo, los investigadores presumen que la boca de drogas de Egipto y Estados Unidos era gestionada desde la cárcel por Ricardo Cáceres Correa, alias "Ricardito", medio hermano de Luis Alberto "Betito" Suárez.

Ricardito fue trasladado este martes 26 desde el Penal de Libertad hacia la Unidad 25 de máxima seguridad en el ex Comcar.