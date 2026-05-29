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Sociedad boca | homicidio |

Egipto y EEUU

Tras detectar nuevos movimientos, tapiaron boca del Cerro donde ocurrió triple homicidio

Días después del triple homicidio en una boca de drogas ubicada en Egipto y Estados Unidos (Cerro), la Policía detectó movimiento de consumidores y junto a la Intendencia de Montevideo resolvieron tapiarla.

Boca de drogas del Cerro fue tapiada.

Boca de drogas del Cerro fue tapiada.
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Por Redacción Caras y Caretas

Funcionarios de la Intendencia de Montevideo concurrieron este viernes 29 junto a agentes de la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) para tapiar una casa ubicada en la esquina de Egipto y Estados Unidos (Cerro) que funcionaba como una boca de venta de drogas, donde el domingo 24 ocurrió un triple homicidio.

Esta decisión fue tomada luego de que funcionarios policiales de la zona recibieron información de que, en las últimas horas, en el lugar había nuevamente movimiento de presuntos consumidores de droga. Las personas entraban y salían del lugar constantemente, aseguraron los informantes.

En dicha vivienda, según consignó Subrayado, el pasado lunes por la mañana la Policía había sido realizado allí un allanamiento en la casa que formaba parte de una red de bocas que también fueron allanadas en el Cerro en estos últimos días. Durante esos procedimientos, la BDA detuvo a cuatro personas y tres de ellas fueron condenadas.

Las bocas del Cerro gestionadas desde la cárcel por el Ricardito

Asimismo, los investigadores presumen que la boca de drogas de Egipto y Estados Unidos era gestionada desde la cárcel por Ricardo Cáceres Correa, alias "Ricardito", medio hermano de Luis Alberto "Betito" Suárez.

Ricardito fue trasladado este martes 26 desde el Penal de Libertad hacia la Unidad 25 de máxima seguridad en el ex Comcar.

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