Funcionarios de la Intendencia de Montevideo concurrieron este viernes 29 junto a agentes de la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) para tapiar una casa ubicada en la esquina de Egipto y Estados Unidos (Cerro) que funcionaba como una boca de venta de drogas, donde el domingo 24 ocurrió un triple homicidio.
Egipto y EEUU
Tras detectar nuevos movimientos, tapiaron boca del Cerro donde ocurrió triple homicidio
Días después del triple homicidio en una boca de drogas ubicada en Egipto y Estados Unidos (Cerro), la Policía detectó movimiento de consumidores y junto a la Intendencia de Montevideo resolvieron tapiarla.