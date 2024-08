Carolina Cosse destacó papel del Estado en seminario científico en Brasil

Señaló la exintendenta de Montevideo que el desarrollo “es un camino es muy largo, no se trata de un concurso o de un campeonato se trata de un camino y Uruguay a lo largo de su historia ha encontrado siempre caminos”. Puso como ejemplo, que en los años 90 “cuando todo el mundo privatizaba los servicios públicos Uruguay, en un plebiscito, decidió no vender sus empresas públicas y tomamos un camino que no tenía buena prensa pero fue el que los uruguayos elegimos”.