Fernando Pereira y su continuidad en la presidencia del FA

Nuevos apoyos

A mediados de abril el secretario general del Partido Comunista del Uruguay, Óscar Andrade, hacía público el apoyo del espacio político a la reelección de Fernando Pereira como nuevo presidente del Frente Amplio (FA). Con este respaldo, el dirigente sumaba un puntal más a su candidatura, que ya contaba con declaraciones de apoyo –con distintos niveles de formalidad– de la Vertiente Artiguista, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento de Participación Popular y Seregnistas. Ahora, a esa lista se suman el Partido Socialista (PS) y La Amplia.

El sector de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, lo hizo oficial a través de un comunicado emitido el pasado lunes. En el mensaje, La Amplia destacó que reunidas sus bases “de todo el país”, entendieron que “es tiempo de reafirmar el rumbo colectivo, de sostener la unidad y de proyectar el futuro con audacia”.

El espacio político destacó la “entrega” y “compromiso” del presidente del FA, así como su papel de “pieza fundamental” para “el avance” de la fuerza política.

Por otra parte, fuentes socialistas confirmaron que luego de la reunión a fines de mayo de su Comité Central, se anunciará el apoyo a Pereira para un nuevo mandato en la presidencia del FA. Se detalló que el Comité Ejecutivo socialista “ya resolvió” impulsar la reelección del dirigente por “unanimidad”. Se entiende que es la persona “más conveniente” para el momento histórico, dada la “impronta” que ha mantenido a lo largo de la gestión, indicaron las fuentes.