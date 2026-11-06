Orsi coincidió con el Papa en la necesidad de promover el bien común

“La visita es una grata ocasión para reconocer valores que nos desafían a seguir poniendo el desarrollo humano integral como horizonte de toda opción política, que busque la real promoción del bien común”, dijo el presidente Yamandú Orsi en la ceremonia de bienvenida de León XIV, en la plaza Independencia.
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Previo al discurso papal, Orsi dio la bienvenida al visitante con un mensaje en el que destacó la pluralidad de voces y visiones que conviven en el país.
Aseguró que un país como Uruguay no puede permitirse los niveles de pobreza infantil, problemas de salud mental y soledad en los adultos mayores, y reconoció la tarea social de la Iglesia católica en los sectores más vulnerables.
"Lo que los cristianos han hecho y hacen en los barrios, en las cárceles, en y por la educación, el refugio y acompañamiento que la iglesia brindó a tantos compatriotas en tiempos de dictadura, son un ejemplo claro de esa vocación", añadió.
Al respecto, mencionó a reconocidos católicos que han aportado sus ideas y su sentido de la solidaridad para la construcción de nuestra nación, como el promotor y primer presidente de Mevir, Alberto Gallinal; el fundador del movimiento Tacurú, el padre Mateo Méndez; la labor del padre Luis Pérez Aguirre (“Perico”); Casilda Aparicio o el padre Rubén Isidro Alonso (padre Cacho). Junto a ellos, mencionó a Miguel Barreiro y José Benito Monterroso (secretarios de José Artigas), y el presbítero Dámaso Antonio Larrañaga.
Agradece a León XIV
También agradeció al Papa "por ser una voz clara en el escenario internacional" en los derechos humanos y otros temas medulares y desafíos contemporáneos, como el auge de la Inteligencia Artificial.
Tras los discursos y una reunión privada con Orsi, el papa cruzó la Puerta de la Ciudadela para adentrarse en Ciudad Vieja por la emblemática peatonal Sarandí, siguiendo a una cuerda de tambores que a golpe de candombe lo guió hasta el Cabildo y la Catedral Metropolitana.