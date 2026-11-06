Orsi coincidió con el Papa en la necesidad de promover el bien común

"Lo que los cristianos han hecho y hacen en los barrios, en las cárceles, en y por la educación, el refugio y acompañamiento que la iglesia brindó a tantos compatriotas en tiempos de dictadura, son un ejemplo claro de esa vocación", añadió.

Al respecto, mencionó a reconocidos católicos que han aportado sus ideas y su sentido de la solidaridad para la construcción de nuestra nación, como el promotor y primer presidente de Mevir, Alberto Gallinal; el fundador del movimiento Tacurú, el padre Mateo Méndez; la labor del padre Luis Pérez Aguirre (“Perico”); Casilda Aparicio o el padre Rubén Isidro Alonso (padre Cacho). Junto a ellos, mencionó a Miguel Barreiro y José Benito Monterroso (secretarios de José Artigas), y el presbítero Dámaso Antonio Larrañaga.

Agradece a León XIV

También agradeció al Papa "por ser una voz clara en el escenario internacional" en los derechos humanos y otros temas medulares y desafíos contemporáneos, como el auge de la Inteligencia Artificial.

Tras los discursos y una reunión privada con Orsi, el papa cruzó la Puerta de la Ciudadela para adentrarse en Ciudad Vieja por la emblemática peatonal Sarandí, siguiendo a una cuerda de tambores que a golpe de candombe lo guió hasta el Cabildo y la Catedral Metropolitana.