Un margen de apenas trece días separó la visión elogiosa sobre el desarrollo de Paraguay planteada por el expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou del colapso de una de las entidades financieras emergentes del país guaraní. El 20 de octubre de 2026, durante el sexto Foro de la Cámara Vial Paraguaya realizado en el teatro del Banco Central del Paraguay (BCP), el exmandatario compartió escenario con el presidente local Santiago Peña y afirmó con contundencia: “Paraguay, por suerte, está mejor”. Sin embargo, el 3 de noviembre, el directorio del propio BCP resolvió intervenir formalmente Ueno Bank debido a una insostenible e insuficiencia grave de capital, abriendo un complejo escenario económico y social.
Un visionario
"Paraguay, por suerte, está mejor", decía Lacalle Pou días antes del colapso financiero
Lacalle Pou visitó Paraguay el 20 de octubre pasado para participar del Foro de la Cámara Vial Paraguaya, junto con el presidente del país, Santiago Peña.