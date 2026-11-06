"Paraguay, por suerte, está mejor", decía Lacalle Pou días antes del colapso financiero

Durante la actividad en Asunción, Lacalle Pou fundamentó sus dichos repasando la transformación del paisaje urbano y rural que observó entre sus sucesivas visitas. Remarcó la transición de construcciones bajas al despliegue de grúas y la multiplicación de nuevos edificios, al tiempo que destacó las obras desarrolladas en sus recorridas por el interior del país. En su intervención, el uruguayo defendió a la iniciativa privada como un motor esencial para las obras de infraestructura y recomendó a los gobiernos aprovechar las coyunturas favorables para anticipar necesidades sociales, ejemplificando la importancia de escuelas y puentes que evitan el aislamiento comunitario ante eventos climáticos adversos.