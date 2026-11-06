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Política Luis Lacalle Pou | Peña |

Un visionario

"Paraguay, por suerte, está mejor", decía Lacalle Pou días antes del colapso financiero

Lacalle Pou visitó Paraguay el 20 de octubre pasado para participar del Foro de la Cámara Vial Paraguaya, junto con el presidente del país, Santiago Peña.

Lacalle Pou junto a Santiago Peña en Paraguay.

Lacalle Pou junto a Santiago Peña en Paraguay.
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Un margen de apenas trece días separó la visión elogiosa sobre el desarrollo de Paraguay planteada por el expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou del colapso de una de las entidades financieras emergentes del país guaraní. El 20 de octubre de 2026, durante el sexto Foro de la Cámara Vial Paraguaya realizado en el teatro del Banco Central del Paraguay (BCP), el exmandatario compartió escenario con el presidente local Santiago Peña y afirmó con contundencia: “Paraguay, por suerte, está mejor”. Sin embargo, el 3 de noviembre, el directorio del propio BCP resolvió intervenir formalmente Ueno Bank debido a una insostenible e insuficiencia grave de capital, abriendo un complejo escenario económico y social.

Durante la actividad en Asunción, Lacalle Pou fundamentó sus dichos repasando la transformación del paisaje urbano y rural que observó entre sus sucesivas visitas. Remarcó la transición de construcciones bajas al despliegue de grúas y la multiplicación de nuevos edificios, al tiempo que destacó las obras desarrolladas en sus recorridas por el interior del país. En su intervención, el uruguayo defendió a la iniciativa privada como un motor esencial para las obras de infraestructura y recomendó a los gobiernos aprovechar las coyunturas favorables para anticipar necesidades sociales, ejemplificando la importancia de escuelas y puentes que evitan el aislamiento comunitario ante eventos climáticos adversos.

Alta tensión del sistema bancario

Pese a este clima de optimismo, la situación del sistema bancario local ya atravesaba momentos de alta tensión entretelones. Al momento de la realización del evento, Ueno Bank ya se encontraba sometido a un sumario administrativo y los debates en torno a su estado financiero habían escalado hasta el propio Senado paraguayo. La determinación emitida finalmente por el BCP generó un impacto inmediato: la congelación de los fondos dejó a miles de clientes sin acceso a sus recursos depositados y desencadenó una fuerte disputa política e institucional sobre el destino de los caudales públicos que la entidad administraba.

La cita en el foro vial reforzó un vínculo público de larga data entre Lacalle Pou y Santiago Peña, cultivado inicialmente durante sus mandatos simultáneos. Esa agenda de trabajo conjunto comenzó formalmente en abril de 2024 con la firma de una declaración sobre comercio, inversiones y cooperación portuaria en Asunción, seguida por su participación en la cumbre del Mercosur de Montevideo en diciembre del mismo año. La sintonía institucional continuó tras la finalización del mandato del mandatario uruguayo, encontrándolos nuevamente juntos en abril de 2026 durante un conversatorio agroindustrial en Santa Rita —en el marco de la alianza empresarial entre Proquimur y Sul América Insumos Agrícolas— antes de su última coincidencia pública previa al remezón financiero.

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