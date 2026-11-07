León XIV viaja este sábado a Paysandú y dará una misa en el Parque París Londres

En el marco de su primera e histórica gira oficial por América Latina, el papa León XIV completará una intensa agenda de dos días en territorio uruguayo. El sumo pontífice protagonizará multitudinarios encuentros religiosos, culturales y educativos que movilizarán a decenas de miles de fieles en los departamentos de Paysandú, Canelones, Florida y la capital del país, marcando un hito para la comunidad católica local antes de continuar su misión apostólica en la vecina ciudad de Buenos Aires.
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Actividades del sábado
La jornada del sábado comenzará a primera hora de la mañana, cuando León XIV retome sus actividades oficiales a las 8:25 horas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Desde la principal terminal aérea del país, el Santo Padre abordará un vuelo con destino al departamento de Paysandú, donde se prevé su arribo para las 9:10 horas.
Este viaje al interior del país responde al deseo explícito del pontífice de descentralizar su visita y mantener un contacto directo con las comunidades eclesiales fuera de la capital.
El punto cumbre en el litoral uruguayo tendrá lugar a las 10:00 horas con la celebración de una santa misa en el Parque París Londres. Los organizadores locales estiman una congregación masiva de miles de peregrinos provenientes de diversas regiones del norte y oeste del país. Tras el almuerzo y los encuentros previstos con las autoridades eclesiásticas locales, el papa León XIV emprenderá el retorno hacia el sur, estimándose su llegada a Montevideo sobre las 14:00 horas para dar inicio a la agenda vespertina en la capital.
Por la tarde, las actividades del pontífice se enfocarán en la periferia montevideana y el sector educativo. A las 17:00 horas, el Santo Padre visitará el barrio Casavalle para mantener un emotivo encuentro con la comunidad local en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, reforzando su mensaje de cercanía con los sectores más vulnerables. Posteriormente, a las 18:00 horas, se trasladará a la Universidad Católica del Uruguay (UCU), donde se reunirá con representantes del Mundo de la Educación Católica. Para cerrar el día, el papa presidirá la gran vigilia central en el Estadio Centenario, donde se espera que una multitud lo acompañe en una noche de oración y cantos.
Actividades del domingo
El domingo marcará el último día del papa León XIV en Uruguay, trasladando el epicentro de la fe hacia el departamento de Florida. El pontífice iniciará su viaje por vía terrestre a las 8:00 horas y, en un gesto muy esperado, detendrá su recorrido en la localidad canaria de Juanicó. Los vecinos y la comunidad católica local aguardan con profunda expectativa este saludo improvisado en la ruta, que promete ser uno de los momentos más íntimos y espontáneos del fin de semana. Una vez en la ciudad de Florida, el sumo pontífice celebrará la misa central del domingo a las 10:30 horas en la plaza ubicada frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de la nación. Al término de esta histórica celebración litúrgica, el líder de la Iglesia Católica viajará directamente hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Allí, a las 15:10 horas, se llevará a cabo la ceremonia oficial de despedida que pondrá el broche de oro a su paso por Uruguay, antes de abordar el vuelo que a las 15:30 horas lo trasladará hacia Buenos Aires para continuar con su gira latinoamericana.