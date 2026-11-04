El BPS otorga préstamo "Limpia pasividad" para deudas y ofrece facilidades a jubilados y pensionistas

El monto resultante de la unificación se actualizará de manera directa mediante el Índice de Precios al Consumo (IPC), brindando previsibilidad a los deudores respecto a la evolución de sus cuotas mensuales.

El plan incorpora un régimen de financiación sumamente ventajoso, fijando el valor de los intereses al 50% de las tasas vigentes establecidas para el período correspondiente, lo que reduce sustancialmente el peso financiero sobre los ingresos mensuales de los pasivos adheridos.

Alcance de la medida y acompañamiento social

Esta facilidad de reestructuración forma parte de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer el rol de asistencia social del organismo previsional, dotando a los jubilados de mejores herramientas para sanear su economía doméstica.

Las autoridades del BPS señalaron que las solicitudes para acceder a este programa de unificación se gestionan directamente a través de los canales formales de atención de la institución, en paralelo a las campañas de asesoramiento y educación financiera impulsadas para orientar a los beneficiarios en una administración responsable de sus créditos.