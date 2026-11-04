El BPS otorga préstamo "Limpia pasividad" para deudas y ofrece facilidades a jubilados y pensionistas

El Banco de Previsión Social (BPS) puso en marcha una nueva herramienta de asistencia financiera orientada a los sectores pasivos del país bajo la modalidad denominada "Limpia pasividad". La medida, diseñada para atender las dificultades de endeudamiento que afectan a un sector de jubilados y pensionistas, apunta a simplificar las obligaciones crediticias mediante la unificación de múltiples deudas contraídas con la propia institución en un único compromiso unificado.
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De acuerdo con los detalles dados a conocer por la presidente del organismo Jimena Pardo, en declaraciones recogidas por Subrayado, la estrategia busca ordenar las finanzas de los pasivos y ofrecer un alivio concreto en momentos de contracción económica doméstica, permitiendo reestructurar los saldos bajo condiciones más accesibles. La presidenta del BPS explicó que apunta a "5.000 pasivos en todo el país, es para los que están atrasados con los préstamos".
Condiciones de unificación y actualización por IPC
El mecanismo operativo dispuesto por el BPS establece que cualquier persona que mantenga compromisos pendientes por préstamos sociales otorgados por la institución podrá concentrarlos en una sola línea de crédito simplificada.
El monto resultante de la unificación se actualizará de manera directa mediante el Índice de Precios al Consumo (IPC), brindando previsibilidad a los deudores respecto a la evolución de sus cuotas mensuales.
El plan incorpora un régimen de financiación sumamente ventajoso, fijando el valor de los intereses al 50% de las tasas vigentes establecidas para el período correspondiente, lo que reduce sustancialmente el peso financiero sobre los ingresos mensuales de los pasivos adheridos.
Alcance de la medida y acompañamiento social
Esta facilidad de reestructuración forma parte de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer el rol de asistencia social del organismo previsional, dotando a los jubilados de mejores herramientas para sanear su economía doméstica.
Las autoridades del BPS señalaron que las solicitudes para acceder a este programa de unificación se gestionan directamente a través de los canales formales de atención de la institución, en paralelo a las campañas de asesoramiento y educación financiera impulsadas para orientar a los beneficiarios en una administración responsable de sus créditos.