León XIV hizo referencia a la salud mental y la desigualdad en su primer discurso

Citando a Artigas

En tal sentido, citó a Artigas: "mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana", frase que fue ovacionada por la multitud que se congregó frente al Palacio Estévez, antigua Casa de Gobierno.

"La autoridad pública encuentra su razón de ser en el servicio al bien común", recalcó el papa, quien valoró la laicidad del Estado uruguayo, en tanto garantiza un espacio donde creyentes y no creyentes "puedan convivir con libertad y respeto".

También destacó el papel mediador y de respeto al derecho que puede jugar Uruguay en tiempos en que las diferencias pueden derivar en enfrentamientos.

"Quien todavía no ha nacido pertenece a la familia humana y al futuro de su pueblo", afirmó el papa en un aparte, agregando que "la noción del bien común incorpora a las generaciones futuras".

Pobreza y exclusión

Señaló además que la pobreza, la falta de trabajo o la exclusión pueden hacer especialmente necesaria la ayuda de los demás, sobre todo cuando tantas personas carecen de medios para obtener un diagnóstico oportuno o recibir los tratamientos necesarios, haciendo referencia a su reciente cirugía por un cáncer de pulmón.

"Cuidar a los más pequeños incluye asegurarles una educación adecuada, el hogar, la alimentación y el acompañamiento de los adultos", dijo.