El Poder Ejecutivo se encuentra ajustando los detalles finales del proyecto de ley que busca la creación del Ministerio de Justicia, con la previsión formal de ingresarlo al Parlamento en el transcurso de la próxima semana. La propuesta representa una de las reformas institucionales más relevantes de la agenda gubernamental, orientada a centralizar competencias operativas y administrativas del sistema penitenciario y de derechos humanos que hoy se encuentran dispersas en otras carteras, buscando optimizar la gestión del Estado en la materia.
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El proyecto del Ministerio de Justicia está pronto y el futuro de Jorge Díaz puede cambiar
El Ejecutivo remitirá el proyecto la semana próxima al Parlamento y el prosecretario podría cambiar su rol en el gobierno pero no sería en el nuevo ministerio.