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Política Ministerio de Justicia | Jorge Díaz |

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El proyecto del Ministerio de Justicia está pronto y el futuro de Jorge Díaz puede cambiar

El Ejecutivo remitirá el proyecto la semana próxima al Parlamento y el prosecretario podría cambiar su rol en el gobierno pero no sería en el nuevo ministerio.

El proyecto del nuevo ministerio está pronto según el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

El proyecto del nuevo ministerio está pronto según el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Poder Ejecutivo se encuentra ajustando los detalles finales del proyecto de ley que busca la creación del Ministerio de Justicia, con la previsión formal de ingresarlo al Parlamento en el transcurso de la próxima semana. La propuesta representa una de las reformas institucionales más relevantes de la agenda gubernamental, orientada a centralizar competencias operativas y administrativas del sistema penitenciario y de derechos humanos que hoy se encuentran dispersas en otras carteras, buscando optimizar la gestión del Estado en la materia.

A pesar del impulso que la Torre Ejecutiva le imprime a la iniciativa, el escenario legislativo se presenta complejo e incierto. Los apoyos no están asegurados y la norma enfrenta una firme resistencia por parte de los partidos de la oposición tradicional. Tanto en filas del Partido Nacional como del Partido Colorado se ha manifestado un rechazo furibundo hacia la creación de la nueva cartera, bajo el argumento de que implicaría un incremento innecesario en la estructura y el gasto burocrático del Estado, además de cuestionar la pertinencia técnica de redistribuir competencias ya asentadas.

En este tenso panorama político, las miradas del oficialismo se dirigen hacia Cabildo Abierto, cuyo posicionamiento resulta determinante para volcar la balanza en las votaciones. Desde la bancada cabildante han adoptado una postura de cautela, señalando que aguardarán a conocer la redacción definitiva y las especificaciones del texto formal antes de iniciar el debate interno que defina su voto. La postura de esta bancada será la pieza clave que defina si la propuesta logra avanzar en las comisiones parlamentarias o queda truncada en su etapa inicial.

El futuro de Jorge Díaz en el gobierno

En paralelo a las negociaciones legislativas por la cartera de Justicia, el tablero político se mueve en el plano de los reordenamientos ministeriales. Si bien todos apuntan a que Jorge Díaz encabezaría en caso de crearse el Ministerio de Justicia, el dirigente ya ha descartado esa posibilidad y podría tener otro destino en los próximos meses. Según publica este jueves el semanario Búsqueda, en el entorno cercano al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, se maneja con un alto grado de probabilidad que en las próximas semanas deje su cargo actual para asumir la titularidad del Ministerio de Defensa Nacional. De concretarse este movimiento en el gabinete, Díaz pasaría a liderar la cartera militar en sustitución de la actual ministra Sandra Lazo, marcando una reestructuración de peso en el equipo de gobierno.

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