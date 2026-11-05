El proyecto del Ministerio de Justicia está pronto y el futuro de Jorge Díaz puede cambiar

El futuro de Jorge Díaz en el gobierno

En paralelo a las negociaciones legislativas por la cartera de Justicia, el tablero político se mueve en el plano de los reordenamientos ministeriales. Si bien todos apuntan a que Jorge Díaz encabezaría en caso de crearse el Ministerio de Justicia, el dirigente ya ha descartado esa posibilidad y podría tener otro destino en los próximos meses. Según publica este jueves el semanario Búsqueda, en el entorno cercano al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, se maneja con un alto grado de probabilidad que en las próximas semanas deje su cargo actual para asumir la titularidad del Ministerio de Defensa Nacional. De concretarse este movimiento en el gabinete, Díaz pasaría a liderar la cartera militar en sustitución de la actual ministra Sandra Lazo, marcando una reestructuración de peso en el equipo de gobierno.