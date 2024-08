Cartelera judicial 2024 para los blancos

información nacional a lo largo del año pasado y lo sigue siendo en el año en curso. Supuso uno de los golpes fuertes para el Gobierno y para el Partido Nacional. El hombre que daba su palabra de honor y era respetado por todo el sistema político fue formalizado por 22 delitos. Este año enfrentará el juicio oral.

En carta que se hizo pública a través de Montevideo Portal, que Penadés le envió a fines del año pasado al también formalizado profesor de Historia Sebastián Mauvezín, que se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Campanero, departamento de Lavalleja, le decía: “Es duro por lo injusto de todo, pero la pelearemos hasta el final”. Y agregó: “Te escribo para desearte dentro de todo una feliz Navidad y esperemos un 2024 mejor”.

Con el diario del lunes a la vista, el año en curso no está siendo muy bueno. Le prorrogaron la prisión preventiva, la fiscal Ghione y su equipo siguen avanzando y en octubre, cuando se cumpla un año de su formalización, se iniciará el juicio oral y público.

El caso Penadés debe entenderse, además, como un episodio que impactó no solo en la interna del Partido Nacional, sino que consumió hasta la saturación toda la información que, a diario, se conoce a través de los “medios clásicos” y fue tendencia en las redes sociales en varias oportunidades. Para el Partido Nacional fue un verdadero tsunami que no esperaba. No olvidemos que los principales dirigentes y el mismísimo presidente de la República lo apoyaron. Empezaron a soltarle la mano cuando se conoció el pedido de desafuero enviado por la Fiscalía al Senado de la República. Hay una frase de la senadora Graciela Bianchi que marca un quiebre, cuando en una reunión de bancada celebrada en la Presidencia del Senado le dijo a viva voz: “Mirá Gustavo, esto ha dejado de ser un problema del senador Gustavo

Penadés para ser un problema del Partido Nacional”. Horas más tarde comenzaba su caída libre y un camino sin retorno. Pedía licencia al Senado, al Partido y a todos los cargos que tenía en su representación. El resto es una triste historia conocida. Primero lo desaforaron, el 10 de octubre lo formalizaron por 22 delitos, entre los que se incluye violación, pedofilia, atentado violento al pudor. Al día siguiente el Senado y la Cámara de Representantes lo expulsaron del Parlamento Nacional al amparo del artículo 115 de la Constitución.

El caso Penadés tiene, hasta la fecha, tres formalizados: el exsenador, el profesor de Historia que operaba como facilitador, y el martes de esta semana se formalizó al asesor directo del exdirector del Comcar, Carlos Tarocco, por cohecho simple. Se trata de quien estuvo encargado en la famosa trama de seguir a una de las víctimas,

Jonathan Mastropierro, y cobró notoriedad cuando se supo que Tarocco exigía: “Fede, ponele un pienso, quiero información”.

A los cinco condenados en diciembre pasado, a través de juicio abreviado, quienes admitieron los delitos imputados por la fiscal Alicia Ghione (cohecho en el caso de los funcionarios públicos, tráfico de influencia y asociación para delinquir para los restantes involucrados), se debe agregar el acuerdo en juicio abreviado al que en febrero de este año arribó el exdirector del Comcar, Carlos Tarocco.

La Dra. Alicia Ghione, fiscal que lleva adelante el caso Penadés, no descarta solicitar la formalización de Penadés por el delito de asociación para delinquir, dado el papel central que cumplió para armar esa verdadera asociación para estafar a la Justicia.

Han pasado los meses, pero según recuerda Juana, 12 días después de que el Parlamento había votado el desafuero al exsenador blanco, Penadés, en una conversación con un allegado, dijo: “En caso de ser condenado tendré que pagar un millón de dólares a las víctimas considerando las nueve que hasta ahora han ido a la Fiscalía”. Cuando esta periodista lo entrevistó en su casa del Parque Rodó, Penadés volvió sobre el tema y le dijo: “No tengo un millón de dólares, lo pagaré con cárcel”. En esos días sostenía que detrás de las acusaciones estaba Jonathan Mastropierro. Más allá de esta anécdota, si Penadés es condenado deberá pagar una sanción pecuniaria a los once denunciantes.

En su artículo 80, la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, establece que en la sentencia de condena se dispondrá una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a doce ingresos mensuales del condenado, o en su defecto doce salarios mínimos, sin perjuicio de su derecho a seguir la vía procesal pertinente para obtener la reparación integral del daño.

La ley le da dos opciones a la Fiscalía: una sanción pecuniaria basada en los ingresos o en salarios mínimos. Por el monto del embargo que pidió la fiscal Ghione al formalizar a Penadés, se percibe que tomó en cuenta el ingreso como legislador y no el salario mínimo. Penadés enfrenta un embargo genérico, ya inscripto, que inhibe cualquier posibilidad de vaciamiento de su patrimonio, por 25 millones de pesos decretado por la Justicia a pedido de la Fiscalía.

Penadés percibía un salario de 341.983 pesos como senador, según consta en el sitio web del Parlamento. En caso de ser condenado, deberá desembolsar la suma de 4.193.796 pesos a cada una de las víctimas. Sumados los once damnificados, el total que tendrá que pagar Penadés será de 45.141.756 pesos (US$ 1.183.394 al tipo de cambio promedio del dólar a setiembre del año pasado).

En el caso de Mauvezín, la Fiscalía adhirió al cálculo a través de los doce salarios mínimos. Esto porque el formalizado no contaba con ingresos fijos, por lo que deberá cubrir la suma de tres millones de pesos. Como vemos, la campaña electoral se pecha con la actividad que lleva adelante el equipo de Fiscalía comandado por la Dra. Alicia Ghione. Según pudo saber Juana, la investigación sigue su curso, la carpeta investigativa sigue creciendo y todo parece indicar que el 10 de octubre próximo comenzará el juicio oral y público que tendrá al exsenador blanco en el banquillo de los acusados. La carrera de octubre enfrentará, entonces, a los titulares del juicio oral y las imágenes del otrora poderoso legislador del Partido Nacional llegando a la sede de la calle Juan Carlos Gómez, esposado, primicia que ningún medio ni la redes querrán perderse.

Pasé a saludar. El caso Marset es complejo, engorroso y con varios actores principales y de reparto.

Ya se ha llevado puestos dos ministros, dos subsecretarios y el asesor estrella del presidente Lacalle, el publicista Roberto Lafluf. En la primera indagatoria llevada adelante por el fiscal Alejandro Machado, en la Fiscalía de Delitos Económicos, ya desfilaron: exministros, exsubsecretarios, asesores de la Cancillería y media sala de abogados del Palacio Santos. El excanciller Bustillo fue designado asesor en una dirección del Ministerio y sigue de vacaciones en su casa. Según pudo saber Juana para este informe, han intentando encontrarle un destino en el exterior, tratando de zafar a la solicitud de venia en el Senado.

Los votos estarían. Pero como me dijo un legislador del partido de gobierno, significaría una venia débil porque descartamos la fundamentación negativa que harían, uno a uno, todos los senadores del Frente Amplio. A eso habría que agregar que los cabildantes votarían con los pies, o sea, no entrando a sala. Cosa que ya hicieron a la hora de no votar la venia de autorización para designar al jefe de la Sala de Abogados de la Cancillería, Dr. Carlos Mata, que ya tomó distancia y está en Ginebra. El caso de Bustillo no es el usual ante la salida de un ministro. Normalmente cuando esto ocurre arman una cajita con los efectos personales que tenían en el despacho y se van, y el nuevo ministro queda libre para actuar.

Este no es el caso. Bustillo es un hombre de la casa, con cerca de 40 años en el Palacio Santos… Lo cual a simple vista no ha sido un escenario fácil para su sucesor, el Ing. Paganini. El exministro Heber volvió a su lugar en el mundo. Transita su octava legislatura con el paraguas protector de sus fueros. Se puso la mochila al hombro del herrerismo y pelea por llegar a su novena legislatura. El exsubsecretario Maciel se consiguió un pase libre, o en comisión, en el despacho del presidente de ANCAP. La Dra. Carolina Ache le dijo en su momento a Caras y Caretas que espera el desarrollo de la etapa en Fiscalía.

Según pudo saber Juana para este informe, en lo que se conoce como el primer caso derivado del pasaporte, el fiscal Machado pretende ampliar la indagatoria con más declaraciones y avanzar en las resoluciones. El fiscal a cargo de esta primera causa del caso Marset les ha dicho a varios medios de prensa que no avanzará en la segunda hasta finalizar esta investigación. En la segunda causa, también a cargo del Dr. Machado, en la que la Dra. Ache es denunciante, se espera que en algún momento sean citados a declarar a indagatoria el publicista Roberto Lafluf, el exsubsecretario Roberto Maciel, el Dr. Carlos Mata, entonces jefe de Jurídica de Cancillería y el embajador Bustillo.

Y no se descarta la posibilidad de que el mismísimo presidente de la República, Dr. Lacalle Pou, sea citado por el Dr. Machado. Juana supo por fuentes de Fiscalía que será central lo que declaren el exsubsecretario Guillermo Maciel y el publicista Roberto Lafluf. No olvidemos que éste, actuando en nombre del presidente, y quien trabajaba codo a codo con Lacalle en el mismo piso de la Torre Ejecutiva, instó a la entonces viceministra Ache a borrar chats comprometedores para que no constaran en la investigaciones administrativa y judicial que se llevaban a cabo por esos días.

Será un caso complejo. Se investigarán las actuaciones de los principales protagonistas del caso Marset, incluido el presidente de la República. Juana se comunicó con el publicista Roberto Lafluf, quien le manifestó a fines de diciembre: “Me mantendré por fuera de los temas públicos. Es una decisión personal, ya que no tengo más vínculo con el Gobierno”. Con el diario del lunes en la mano, parece que Lafluf cambió de idea. Mientras espera la citación a indagatoria del fiscal Alejandro Machado, volvió a interesarse por los temas del actual Gobierno. Es el asesor estrella de la campaña del ya candidato blanco, Álvaro Delgado.

El caso Capretti

El caso del exasesor principal del herrerista Luis Alberto Heber, Andrés “Mono” Capretti, por una denuncia por acoso laboral y violencia basada en género, que dio lugar a una investigación llevada adelante por Caras y Caretas, sigue adelante en la Fiscalía de la Dra. Cecilia Ronco. Avanza muy lentamente, pero Juana sabe que han recibido los informes de los celulares y las laptops incautadas oportunamente a Capretti. El juicio sigue su curso y Capretti sigue en su casa. En varias oportunidades intentó acercarse a la víctima y Caras y Caretas ha acompañado las distintas instancias de denuncia por violencia que ha sufrido.

El caso Astesiano

El excustodio del presidente Luis Lacalle Pou aseguró hace unos meses que realizaría un cambio de estrategia en su defensa ante la Justicia. Cambió de abogado y su defensa está a cargo del Dr. Ignacio Durán. Alejandro Astesiano nunca dejó de ser tapa de diarios. Es uno de los casos emblemáticos que afecta de lleno al Gobierno blanco. Hace unos meses comenzaron sus salidas transitorias por buena conducta. En cada una de sus salidas, el exjerarca cuestiona la utilización de su caso por la dirigencia política. Y disparó contra la candidata a la vicepresidencia del Partido

Nacional: “Me molesta que Valeria Ripoll salga a hablar de mí y que la campaña se base en Astesiano. Hablar de eso a esta altura no vale la pena”. Pero como si eso fuera poco, en una rueda de prensa en las inmediaciones del penal, apuntó contra el mismísimo presidente, aunque sin mencionarlo: “Una vez escuché a alguien que decía ‘duro con las ideas, suave con las personas’. Creo que conmigo no valió eso”, dijo, en alusión a una de las frases que suele citar el mandatario. Agregó: “¿Les parece que fueron suaves conmigo?”.

Como vemos, Astesiano no se priva de nada y le sigue dando dolores de cabeza al Gobierno, al presidente y al candidato Delgado, que acomoda el cuerpo como puede cuando un periodista le pregunta sobre los dichos del excustodio presidencial. Para colmo de males, Astesiano está a punto de salir en régimen de libertad anticipada por buena conducta y régimen de estudios. Juana habló ayer para Caras y Caretas con su defensor, el Dr. Ignacio Durán, quien le expresó: “Calculo que saldrá en una semana o un par de días más. La unidad penitenciaria (cárcel de máxima seguridad de Florida) ya contestó favorablemente. Ahora tiene que responder el ITF (para ver si no hay nuevos delitos)”. Para finalizar, el Dr. Durán dijo: “En breve Astesiano sale, hay voluntad de todas las partes para que ello ocurra”.

Al despedirse de Durán, Juana sonrió y pensó “si Astesiano fue la principal piedra del Gobierno estando preso, no quiero ni imaginar lo que será estando libre”. La cartelera judicial para los blancos sigue siendo intensa. Se entrecruzará con la campaña electoral. Un día hablaremos de dónde está Delgado, al otro día contaremos quiénes desfilaron por los juzgados de la calle Juan Carlos Gómez, en el caso Penadés, o por la Fiscalía del Dr. Machado. Sabremos qué tiene para contarnos Astesiano cuando empiece a sentir el aire fresco de la libertad. Mientras tanto, habrá tela para cortar y Juana y Caras y Caretas tendrán notas para escribir.