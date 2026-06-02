Tragedia: joven uruguaya fue encontrada sin vida en un glaciar cerca de Ushuaia

Aunque las autoridades todavía no han emitido un informe definitivo sobre lo ocurrido, las primeras hipótesis apuntan a que tanto la joven uruguaya como el guía habrían sufrido una caída en un sector particularmente peligroso de la montaña. Mientras tanto, continuaban las tareas para recuperar los cuerpos y trasladarlos mediante apoyo aéreo.

Un recorrido exigente

El glaciar Vinciguerra es uno de los destinos más visitados por quienes llegan a Ushuaia en busca de experiencias de trekking y contacto con la naturaleza. Sin embargo, también es considerado uno de los recorridos más exigentes de la región.

Ubicado en el valle de Andorra, a unos siete kilómetros del centro de la ciudad fueguina, el circuito demanda entre ocho y nueve horas de caminata y abarca aproximadamente 14 kilómetros entre ida y vuelta. El trayecto atraviesa bosques, turbales, arroyos, pendientes pronunciadas y sectores de roca húmeda, nieve o hielo, dependiendo de la época del año.

Especialistas en actividades de montaña advierten que las condiciones pueden cambiar de manera repentina, especialmente durante el otoño y el invierno. Además, en las zonas más cercanas al glaciar existen grietas y superficies inestables que incrementan significativamente los riesgos.