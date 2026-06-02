Tragedia: joven uruguaya fue encontrada sin vida en un glaciar cerca de Ushuaia

La aventura que había comenzado como una excursión en uno de los paisajes más impactantes del sur argentino terminó de la peor manera. Abril Melina Marino Pereira, una joven uruguaya de 25 años, fue encontrada sin vida en el glaciar Vinciguerra, cerca de Ushuaia, junto al guía de montaña que la acompañaba durante la travesía.
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La desaparición de ambos había sido reportada este lunes 1 de junio por la noche, cuando no regresaron a la base en el horario previsto. La alerta fue dada por la madre del guía, Emiliano Feida, un experimentado montañista de aproximadamente 40 años residente en Ushuaia. A partir de ese momento se activó un intenso operativo de búsqueda en medio de condiciones climáticas adversas.
Comisión de Auxilio de Ushuaia
Equipos de la Comisión de Auxilio de Ushuaia y efectivos de la Policía de Tierra del Fuego trabajaron durante horas en una zona de alta montaña caracterizada por la escasa visibilidad, el frío extremo y la dificultad del terreno. Cerca de la una de la madrugada del martes, los rescatistas localizaron los cuerpos en una de las áreas más elevadas del glaciar.
Aunque las autoridades todavía no han emitido un informe definitivo sobre lo ocurrido, las primeras hipótesis apuntan a que tanto la joven uruguaya como el guía habrían sufrido una caída en un sector particularmente peligroso de la montaña. Mientras tanto, continuaban las tareas para recuperar los cuerpos y trasladarlos mediante apoyo aéreo.
Un recorrido exigente
El glaciar Vinciguerra es uno de los destinos más visitados por quienes llegan a Ushuaia en busca de experiencias de trekking y contacto con la naturaleza. Sin embargo, también es considerado uno de los recorridos más exigentes de la región.
Ubicado en el valle de Andorra, a unos siete kilómetros del centro de la ciudad fueguina, el circuito demanda entre ocho y nueve horas de caminata y abarca aproximadamente 14 kilómetros entre ida y vuelta. El trayecto atraviesa bosques, turbales, arroyos, pendientes pronunciadas y sectores de roca húmeda, nieve o hielo, dependiendo de la época del año.
Especialistas en actividades de montaña advierten que las condiciones pueden cambiar de manera repentina, especialmente durante el otoño y el invierno. Además, en las zonas más cercanas al glaciar existen grietas y superficies inestables que incrementan significativamente los riesgos.