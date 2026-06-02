¿Qué números utilizarán los jugadores de Uruguay durante el Mundial?

El Mundial para Uruguay va tomando forma, y una vez oficializados los futbolistas que defenderán a la selección, este martes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo oficial los dorsales que tendrán los jugadores durante la disputa del máximo campeonato de selecciones.
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Los destacado es que el capitán y referente, Federico Valverde, pasará a utilizar la camiseta número 8 (mismo dorsal que tiene en el Real Madrid) mientras que la número 15 la portará Emiliano Martínez.
Otra de las novedades es que a diferencia de otros Mundiales, Fernando Muslera vestirá la camiseta número 23, dejándole el dorsal 1 a Sergio Rochet. Recordemos que el histórico golero de la selección, participará de su quinta Copa del Mundo.