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¿Qué números utilizarán los jugadores de Uruguay durante el Mundial?

Federico Valverde pasará a utilizar la camiseta número 8 al igual que en el Real Madrid, mientras que Fernando Muslera portará la casaca número 23.

Los números de Uruguay para el Mundial.

Los números de Uruguay para el Mundial.

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Los destacado es que el capitán y referente, Federico Valverde, pasará a utilizar la camiseta número 8 (mismo dorsal que tiene en el Real Madrid) mientras que la número 15 la portará Emiliano Martínez.

Otra de las novedades es que a diferencia de otros Mundiales, Fernando Muslera vestirá la camiseta número 23, dejándole el dorsal 1 a Sergio Rochet. Recordemos que el histórico golero de la selección, participará de su quinta Copa del Mundo.

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