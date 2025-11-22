Hacete socio para acceder a este contenido

Civila anunció elaboración de estrategia nacional para atender a personas en situación de calle

Más de 11 mil personas pasaron durante el invierno por el Sistema de Protección Social, lo que es un verdadero "problema país", sostuvo Civila.

Civila en Legítima Defensa.

 Captura de pantalla
Por Redacción de Caras y Caretas

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, anunció el comienzo de un trabajo para establecer una estrategia nacional a cinco años para atender a la población en situación de calle.

Entrevistado en Legítima Defensa (el streaming de Caras y Caretas), el jerarca recordó los comienzos de su gestión, hace apenas ocho meses, y precisó que en ese momento “hicimos cambios en dos cosas importantes. Por un lado, la vinculación con las personas en situación de calle, yendo a un enfoque más comunitario, y la otra, el aumento de las plazas para poder recibir a esas personas. Dimos un salto, porque cuando asumimos había mil plazas, que cubrían Montevideo y algunas localidades con facilidades para esta tarea; y hoy solo en Montevideo tenemos más de 1.800. Pero además tuvimos durante todo el invierno unas 800 plazas solo en el interior”.

Para Civila, “hoy el problema de calle no es un problema solo de Montevideo o el Área Metropolitana, es un problema de todo el Uruguay”. Por esa razón, “cuando se mira el panorama global, vemos que hemos duplicado la cantidad de plazas, pero además estamos gestionando programas, algunos que ya venían de la administración anterior, Y generamos nuevos programas, como uno que se llama ‘Puertas abiertas, comunidad en la calle', que se basa en un centro para recibir a estas personas evitando las esperas en las puertas de entrada, que igualmente se mantienen”.

“Se trata de un trabajo de largo aliento, por eso es que iniciamos un proceso de discusión de una estrategia nacional con una visión a cinco años, porque no podemos ver este problema como algo estacional”, sostuvo.

Gente en la calle

Civila precisó que la causa de que la gente esté en la calle es multidimensional. “Atrás de la situación de calle hay problemas de vivienda, de trabajo, de salud mental, de adicciones. Es un problema profundo que viene de muy atrás”, sostuvo. “En 2024, por el Sistema de Protección Social pasaron más de 11 mil personas, pero el número de personas en situación de calle o con posibilidad de caer en esa situación es todavía más grande”, agregó.

“Es un problema país, no es un problema de política menor. Es una discusión que tiene que dar toda la sociedad. Tenemos que meter mucha cabeza. Se van a meter muchos recursos y se le van a agregar más”, culminó.

