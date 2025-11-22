Civila anunció elaboración de estrategia nacional para atender a personas en situación de calle

“Se trata de un trabajo de largo aliento, por eso es que iniciamos un proceso de discusión de una estrategia nacional con una visión a cinco años, porque no podemos ver este problema como algo estacional”, sostuvo.

Gente en la calle

Civila precisó que la causa de que la gente esté en la calle es multidimensional. “Atrás de la situación de calle hay problemas de vivienda, de trabajo, de salud mental, de adicciones. Es un problema profundo que viene de muy atrás”, sostuvo. “En 2024, por el Sistema de Protección Social pasaron más de 11 mil personas, pero el número de personas en situación de calle o con posibilidad de caer en esa situación es todavía más grande”, agregó.

“Es un problema país, no es un problema de política menor. Es una discusión que tiene que dar toda la sociedad. Tenemos que meter mucha cabeza. Se van a meter muchos recursos y se le van a agregar más”, culminó.