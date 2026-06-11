Sigue la agresión: EEUU sancionó a la empresa petrolera cubana Cupet

Cupet, fundada en 1992

Fundada en marzo de 1992, Cupet es la compañía estatal a cargo de la importación, refinación, distribución y comercialización de hidrocarburos y derivados en Cuba, y constituye uno de los pilares económicos y logísticos más estratégicos para el Estado de la isla.

Su inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la OFAC responde a la Orden Ejecutiva 14404, implementada por Washington en mayo pasado, que transformó el embargo a la isla en un régimen de sanciones integrales y secundarias, enfocado en asfixiar financieramente a los sectores estratégicos que sostienen al Gobierno cubano.

La designación de la OFAC implica la congelación inmediata de todos los activos o bienes que la petrolera estatal posea dentro de la jurisdicción de EEUU, y prohíbe de manera estricta que cualquier ciudadano, banco o corporación estadounidense realice transacciones comerciales o financieras con la entidad.

Lista negra

A su vez, cualquier compañía, armadora de buques extranjeros, aseguradora marítima o entidad financiera internacional que preste asistencia material, flete barcos o financie cargamentos de combustible destinados a Cupet se expone a ser penalizada e incluida también en la lista negra de Washington.

El veto a la estatal petrolera llega en un momento extremadamente crítico para la isla, agravando de manera directa el severo desabastecimiento de combustible y la crisis de generación eléctrica que mantiene a la población bajo constantes apagones masivos y paraliza el transporte terrestre.

(En base a Sputnik y France24)