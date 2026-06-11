Sigue la agresión: EEUU sancionó a la empresa petrolera cubana Cupet

EEUU impuso sanciones a la empresa estatal cubana Unión Cuba Petróleo (Cupet), informó este jueves la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, en medio de una crisis energética en la isla agravada por aranceles de Washington a países que vendan combustibles a la nación caribeña.
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"La siguiente entidad ha sido añadida a la Lista SDN de la OFAC: UNION CUBA PETROLEO (también conocida como CUPET), Avenida Salvador Allende No. 666, Entre Oquendo y Soledad, La Habana 10300, Cuba; Fecha de constitución de la organización: 25 de marzo de 1992; Tipo de objetivo: Empresa estatal", indicó la OFAC en un comunicado.
"Con la sanción que aplica hoy contra la empresa CUPET, la administración estadounidense profundiza el cerco energético y con ello el genocidio que comete contra el pueblo cubano", reaccionó en X el viceprimer ministro Osar Pérez-Oliva Fraga, también ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.
Cupet, fundada en 1992
Fundada en marzo de 1992, Cupet es la compañía estatal a cargo de la importación, refinación, distribución y comercialización de hidrocarburos y derivados en Cuba, y constituye uno de los pilares económicos y logísticos más estratégicos para el Estado de la isla.
Su inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la OFAC responde a la Orden Ejecutiva 14404, implementada por Washington en mayo pasado, que transformó el embargo a la isla en un régimen de sanciones integrales y secundarias, enfocado en asfixiar financieramente a los sectores estratégicos que sostienen al Gobierno cubano.
La designación de la OFAC implica la congelación inmediata de todos los activos o bienes que la petrolera estatal posea dentro de la jurisdicción de EEUU, y prohíbe de manera estricta que cualquier ciudadano, banco o corporación estadounidense realice transacciones comerciales o financieras con la entidad.
Lista negra
A su vez, cualquier compañía, armadora de buques extranjeros, aseguradora marítima o entidad financiera internacional que preste asistencia material, flete barcos o financie cargamentos de combustible destinados a Cupet se expone a ser penalizada e incluida también en la lista negra de Washington.
El veto a la estatal petrolera llega en un momento extremadamente crítico para la isla, agravando de manera directa el severo desabastecimiento de combustible y la crisis de generación eléctrica que mantiene a la población bajo constantes apagones masivos y paraliza el transporte terrestre.
(En base a Sputnik y France24)