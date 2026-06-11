Camioneros autoconvocados reclaman derogación inmediata de la Guía de Carga

Camioneros cansados

Sostuvo que están cansados. Estamos cansados de que nos metan la mano en el bolsillo, de más impuestos, de un gasoil carísimo. "No da para más esto", afirmó.

Reclaman que se anule la guía de carga. "Es no a la guía de carga y el combustible a un precio razonable, no a precio de oro", agregó Rodríguez.

Y precisó: "No hay negociación". La única negociación es no a la guía ya. "Es no a la guía o vamos a seguir parados", sentenció.

Guía es burocracia, dicen

Para los camioneros, la aplicación de la guía supone "más burocracia, es un impuesto más que nos están poniendo" Nos están mintiendo que la están aplazando y nos sigue a todos llegando los mensajes de que tenemos que circular con la guía. Todos los días nos llega un mensaje que tenemos que circular con ella. Nos están mintiendo en la cara".

"La gente está pasando hambre y se siguen subiendo los precios del combustible; el que lo va a pagar va a ser el vecino, va a ser el pueblo, porque nosotros no tenemos drama de pasarlo al precio al final", precisó.

La Guía de Carga viene siendo analizada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la ITPC, y apunta a establecer una trazabilidad de la carga y mejorar la seguridad en el sector.