Sonrisa locataria: México abrió el Mundial con el pie derecho

Los locales siguieron dominando y cuando el partido se acercaba al cierre del primer tiempo, en un lapso de un minuto tuvo dos jugadas muy claras. Primero fue Jiménez que desvío un centro desde la izquierda pero el golero la mandó al córner, y casi de manera instantánea, Quiñones sacó un bombazo de afuera del área pero la pelota impactó en el palo izquierdo africano.

Para la segunda mitad, las malas noticias se apoderaron de Sudáfrica, y es que nada más comenzar se quedó con diez futbolistas. Un pase en largo para Gutiérrez, quien avanzó sólo ante el arquero, pero en la puerta del área Sphephelo Sithole lo derribó y vio la roja.

Y las noticias iban a ser aún peor, cuando el reloj marcaba el minuto 67, una hermosa jugada colectiva terminó con un centro desde la derecha para que por el segundo palo apareciera Raúl Jiménez que de cabeza puso el 2 a 0 a favor de México.

A falta de seis minutos para el final, una nueva mala noticia afectó a Sudáfrica. Luego de un llamado del VAR, Sampaio decidió expulsar a Themba Zwane por una agresión contra el jugador mexicano, dejando a los africanos con nueve jugadores para el tramo final del encuentro.

Pero al partido le quedaba otro momento cúlmine. En un contragolpe a favor de Sudáfrica, César Montes derribó en el ingreso del área al delantero y vio la tarjeta roja.

México

Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

DT: Javier Aguirre

Sudáfrica

Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams; Lyle Foster y Iqraam Rayners.

DT: Hugo Broos