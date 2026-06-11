Uruguay avanza en el proceso de rehabilitar frigoríficos para exportar carne vacuna a Rusia

Fratti sostuvo que la rehabilitación de frigoríficos genera nuevas oportunidades para agregar valor a toda la cadena cárnica.En la medida en que los frigoríficos tengan más posibilidades de colocar sus productos, aunque sea en pequeños nichos de mercado y con mayor valor, ese beneficio luego se traslada al resto de los eslabones de la cadena”, explicó.

Diversificación de mercados y oportunidades regionales

Consultado sobre la estrategia de diversificación de mercados, Fratti explicó que la misión a Rusia surgió a partir de una iniciativa de la Cancillería, que identificó oportunidades comerciales para Uruguay en ese país.

“Rusia también trabaja con el mercado euroasiático, por lo que ese vínculo puede transformarse en una oportunidad para acceder a otros mercados”, remarcó el ministro.

Avances para los sectores lácteo y vitivinícola

En relación con el sector lácteo, el ministro consideró una buena noticia el compromiso asumido por las autoridades rusas de revisar nuevamente las inspecciones realizadas sobre partidas de manteca uruguaya.

Aquellas exportaciones que no presenten observaciones podrían ser liberadas para su ingreso al mercado, destacó el jerarca.

Respecto a la exportación de vinos uruguayos, Fratti destacó el posicionamiento alcanzado por etiquetas de alta gama comercializadas en botella.

Fratti indicó que esa presencia pudo comprobarse tanto en reuniones mantenidas con autoridades rusas como en recorridas por supermercados.