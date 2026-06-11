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Política Uruguay- | carne |

Buenas noticias para lácteos y vinos

Uruguay avanza en el proceso de rehabilitar frigoríficos para exportar carne vacuna a Rusia

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, calificó como “extremadamente positiva” la misión oficial de Uruguay desarrollada en Rusia.

Gobierno de Uruguay avanza en rehabilitación de frigoríficos.&nbsp;&nbsp;

Gobierno de Uruguay avanza en rehabilitación de frigoríficos.  
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Por Redacción Caras y Caretas

Tras participar en el XXIII Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Rusia), Fratti informó a Comunicación Presidencial que continúa el proceso de rehabilitación de frigoríficos en Uruguay para exportar carne vacuna al mercado ruso. Si bien algunos establecimientos permanecen suspendidos, subrayó la importancia estratégica de ese destino comercial para el país.

Rusia como comprador de carne uruguaya

El jerarca recordó que entre 2006 y 2007, Rusia llegó a representar cerca del 40% de las exportaciones uruguayas de carne, por lo que continúa siendo un mercado relevante para el sector.

Asimismo, señaló que las autoridades rusas manifestaron interés en incrementar el intercambio comercial con Uruguay y valoraron la presencia de la delegación nacional como una señal de voluntad para fortalecer los vínculos bilaterales.

Fratti sostuvo que la rehabilitación de frigoríficos genera nuevas oportunidades para agregar valor a toda la cadena cárnica.En la medida en que los frigoríficos tengan más posibilidades de colocar sus productos, aunque sea en pequeños nichos de mercado y con mayor valor, ese beneficio luego se traslada al resto de los eslabones de la cadena”, explicó.

Diversificación de mercados y oportunidades regionales

Consultado sobre la estrategia de diversificación de mercados, Fratti explicó que la misión a Rusia surgió a partir de una iniciativa de la Cancillería, que identificó oportunidades comerciales para Uruguay en ese país.

“Rusia también trabaja con el mercado euroasiático, por lo que ese vínculo puede transformarse en una oportunidad para acceder a otros mercados”, remarcó el ministro.

Avances para los sectores lácteo y vitivinícola

En relación con el sector lácteo, el ministro consideró una buena noticia el compromiso asumido por las autoridades rusas de revisar nuevamente las inspecciones realizadas sobre partidas de manteca uruguaya.

Aquellas exportaciones que no presenten observaciones podrían ser liberadas para su ingreso al mercado, destacó el jerarca.

Respecto a la exportación de vinos uruguayos, Fratti destacó el posicionamiento alcanzado por etiquetas de alta gama comercializadas en botella.

Fratti indicó que esa presencia pudo comprobarse tanto en reuniones mantenidas con autoridades rusas como en recorridas por supermercados.

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