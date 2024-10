COFE realiza paro y movilización contra el nuevo régimen de licencias médicas

El dirigente explicó que la acción de inconstitucionalidad se basa en tres principios que, según el equipo de abogados que asesora a COFE, están siendo “flagrantemente” violados por la Carta Magna.

"El primer principio vulnerado por el nuevo régimen de licencias médicas es el de igualdad ante la ley, ya que la normativa categoriza a los trabajadores como de clase A y clase B", sostuvo.

López ejemplificó que el nuevo régimen “se aplica a los funcionarios de la Fiscalía de la Nación, pero no a los fiscales; en el Poder Judicial se aplica a los funcionarios, pero no a los magistrados; en el Ministerio de Relaciones Exteriores afecta a los funcionarios, pero no a los diplomáticos; y en la Administración Central afecta a todos los funcionarios, pero no a los cargos políticos. Mientras que en el Poder Legislativo no se aplica a nadie”.

Según López, el nuevo régimen vulnera el principio de proporcionalidad al imponer sanciones a los funcionarios que se enferman en lugar de controlar la validez de las licencias médicas, las cuales, indicó, siempre son certificadas por profesionales. "Si existieran casos de licencias falsas, el gobierno debería ejercer controles en lugar de castigar a los trabajadores con esta normativa", señaló.