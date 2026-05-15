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Mundo

agresión en aumento

Raúl Castro en la mira de EEUU: quieren presentar cargos criminales en su contra

A Raúl Castro lo pretenden acusar por el derribo de dos aviones en 1996 cuando estos violaron el espacio aéreo de Cuba.

EEUU acusa a Raúl Castro.

EEUU acusa a Raúl Castro.

 Sputnik
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El Departamento de Justicia de EEUU perseguirá al expresidente de Cuba Raúl Castro y presentará cargos contra el, reportó este viernes la cadena NBC News. La acusación, según el diario Miami Herald, se anunciaría durante un acto en la Torre de la Libertad de Miami con motivo del Día de la Independencia de Cuba.

Los posibles cargos penales estarían relacionados con el derribo de dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, cuando Castro era general de Ejército y ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba.

De acuerdo con el Miami Herald, citado por la agencia EFE, la acusación se anunciaría durante un acto en la Torre de la Libertad de Miami con motivo del Día de la Independencia de Cuba, tras la aprobación de un gran jurado. El evento incluiría además un homenaje a las cuatro víctimas del incidente.

Trump no habla

Preguntado este viernes sobre esos reportes mientras regresaba de China a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense, Donald Trump, evitó pronunciarse y dijo que no quería hacer comentarios.

Los referidos aviones ingresaron en el espacio aéreo de Cuba para lanzar propaganda contra las autoridades de la isla, y en el incidente murieron cuatro cubanoamericanos.

Con la CIA en Cuba

La noticia fue difundida inicialmente por CBS el jueves, aunque sin la confirmación de alguna fuente en el Departamento de Justicia.

Recién el jueves visitó La Habana el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, para transmitir personalmente un mensaje del presidente Donald Trump: EEUU está dispuesto a abordar seriamente temas económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza "cambios fundamentales".

Según una fuente de la CIA consultada por NBC News, Ratcliff se reunió con el ministro cubano del Interior, Lázaro Álvarez, con el jefe del servicio de inteligencia del país, y con el nieto y exguardaespaldas de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

La semana pasada, Trump afirmó que EEUU se "encargaría" de Cuba, sin dar detalles de sus planes.

La cadena CNN informó posteriormente que el Ejército de EEUU había incrementado significativamente el número de vuelos de reconocimiento frente a la costa de la isla desde febrero.

(En base a Sputnik)

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