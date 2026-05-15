Un hombre dijo que encontró a su pareja muerta adentro de la heladera

La investigación del confuso homicidio en San Carlos

Según las pericias primarias realizadas en la escena del crimen por parte de Policía Científica y un médico forense, se confirmó que la mujer fue víctima de un homicidio y posteriormente, su cadáver fue ingresado en la heladera.

A partir de esa confirmación, las autoridades buscarán determinar nuevos elementos que puedan llevar a dar con el autor del homicidio. En primer lugar, se prevé que el hombre (la pareja de la víctima) sea enviado a declarar y quede detenido, puesto que su versión dejó muchas dudas en los investigadores.

El caso es investigado por el fiscal de Homicidios Sebastián Robles.