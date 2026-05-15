Un hombre dijo que encontró a su pareja muerta adentro de la heladera

Efectivos del Departamento de Homicidios de Policía de Maldonado investigan la muerte de una mujer 32 años en San Carlos, cuyo cuerpo fue encontrado en la heladera de la casa de su pareja entre las calles Madrid y Aragón del barrio Asturias.
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La Policía se enteró del suceso este viernes de tarde tras recibir una llamada de su pareja quien dio una confusa versión del hecho. El hombre aseguró que durante la noche anterior un sujeto habría ingresado a la casa y los amenazó.
El individuo sostuvo que salió de la vivienda y, momentos después, escuchó una detonación de arma de fuego, por lo que decidió retirarse del lugar. Posteriormente regresó este viernes, y dijo que al abrir la heladera y el cuerpo de la mujer cayó al suelo ya sin vida.
La investigación del confuso homicidio en San Carlos
Según las pericias primarias realizadas en la escena del crimen por parte de Policía Científica y un médico forense, se confirmó que la mujer fue víctima de un homicidio y posteriormente, su cadáver fue ingresado en la heladera.
A partir de esa confirmación, las autoridades buscarán determinar nuevos elementos que puedan llevar a dar con el autor del homicidio. En primer lugar, se prevé que el hombre (la pareja de la víctima) sea enviado a declarar y quede detenido, puesto que su versión dejó muchas dudas en los investigadores.
El caso es investigado por el fiscal de Homicidios Sebastián Robles.