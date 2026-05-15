Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

victimas de hackers

Hay preocupación en Antel por filtración de datos debido a ciberataques

Las autoridades de Antel afirman que el organismo “está siendo un objeto deseable de ataque, no sabemos cuál es la causa".

Alejandro Paz, presidente de Antel, informó sobre ciberataques.

Alejandro Paz, presidente de Antel, informó sobre ciberataques.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El ciberataque de que fuera objeto el portal de identidad digital TuID, atribuido al grupo Dead Presidentes, no afectó "la operativa ni los mecanismos de autenticación actualmente utilizados por la plataforma", afirmaron las autoridades de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel).

Tanto el presidente del organismo, Alejandro Paz, como el vicepresidente, Pablo Álvarez, confirmaron en conferencia de prensa su preocupación por que es “evidentemente Antel está siendo un objeto deseable de ataque, no sabemos cuál es la causa".

"Es de público conocimiento que Antel hoy es un objeto de ataque. Se han incrementado los ciberataques contra Antel entre 8 y 10 veces lo que venía teniendo. También hemos tenido algunas fake news sobre ataques que no han sido realizados realmente, pero que hace que se tense toda la gente que está trabajando en ciberseguridad (...) estamos preocupados porque evidentemente Antel está siendo un objeto deseable de ataque, no sabemos cuál es la causa", explicó Paz.

Plataforma fiable

Igualmente, confirmaron que “para todos los usuarios de la base la plataforma sigue siendo fiable porque no se vulneraron ni claves ni pins ni certificados de firmas, por lo cual la plataforma sigue siendo confiable para absolutamente todos los usuarios de la base".

Paz agregó que al continuar con la investigación se pudo detectar que para 163 usuarios, los primeros en enrolarse a TU ID, entre marzo y setiembre del 2020, "se pudo haber comprometido minucias de la huella digital con la que se enrolaron".

Hubo otros

El ciberataque a TuID no fue el único en los últimos días. Un segundo ataque se dirigió a HG S.A., una empresa vinculada a infraestructura tecnológica y servicios para organismos públicos y privados. Y un tercero a Tickantel, también adjudicado a Dead Presidents.

Más temprano, Antel aseguró que “para la totalidad de los usuarios de la plataforma TuID no se vieron comprometidas contraseñas, pines de firma, claves privadas asociadas a los certificados digitales, ni credenciales, por lo que no se ha afectado la operativa ni los mecanismos de autenticación actualmente utilizados por la plataforma".

Y agregó que esto último "garantiza la confiabilidad de la plataforma TuID, manteniéndose indemne el sistema de autenticación y firma electrónica".

La plataforma TuID permite a ciudadanos uruguayos identificarse para realizar trámites ante el Estado. El ataque atribuido a Dead Presidentes fue divulgado el jueves por el grupo LaPampaLeaks.

Pese al ataque, el presidente de Antel, Alejandro Paz, afirmó que "la plataforma sigue siendo confiable para todos los usuarios de la base".

Te puede interesar