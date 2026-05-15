Scotti: "El Ejecutivo de la AUF no da importancia a los temas si no los ponemos sobre la mesa"

Vale recordar que desde la gremial, exigen que los clubes paguen los salarios de los futbolistas en fecha, que se de funcionamiento a la Comisión de Canchas y que se refuerce la seguridad. Este último punto, parte luego de que en el encuentro entre Cerrito y Oriental, un dirigente auriverde golpeara a un futbolista paceño.

Scotti sostuvo desde la Mutual apuntan a una "exigencia mayor" en tema de las sanciones, quita de puntos y sanciones económicas "importantes", pero que "muchas veces son los clubes los que terminan frenando estas propuestas". Recalcó que ante estos hechos de violencia, "no hay sanciones ejemplarizantes".

El atraso en los pagos de salarios

Uno de los puntos que estuvo en el orden del día de la última Asamblea, fue el tema de las deudas que algunos clubes tienen con sus futbolistas. Scotti afirmó que desde la gremial "no vamos a permitir que el salario de los jugadores no se paguen en tiempo y forma"

El presidente de la Mutual, aseguró que "estamos para acompañar el crecimiento del futbol" pero se mostró crítico con que no se implemente el flair play financiero, así como otros temas que "ni siquiera llegaron a la órbita del fútbol profesional como estaba estipulado".

"Entiendo que estamos en una etapa de transición, que los contratos se firmaron fuera de tiempo y las dificultades que hubo con gente que puso palos en la rueda", contempló.

Su enojo con el Ejecutivo de la AUF

Si bien Scotti a lo largo de la entrevista mostró su descontentó, negó que este fuera únicamente con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, sino que aseguró que es en gran medida con todo el Ejecutivo, "con quienes hemos tenido varias reuniones".

"Estos temas ya vienen hace años y no vemos que se les de importancia a los temas si nosotros no volvemos a ponerlos sobre la mesa. Hay coda que no fueron transmitidas dentro del ámbito del fútbol profesional como habíamos quedado, no se les trasladó a los clubes", concluyó.