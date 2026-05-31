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elecciones

Colombia: Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella pasan a la segunda vuelta

De acuerdo a los datos provenientes de Colombia, con el 97,6% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtiene el 43,8% de los votos y Cepeda el 40,9%.

De la Espriella y Cepeda, dos miradas sobre Colombia.

De la Espriella y Cepeda, dos miradas sobre Colombia.
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El ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda pasaron el domingo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, que se realizarán el 21 de junio.

De acuerdo a los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 97,6% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtiene el 43,8% de los votos y Cepeda el 40,9%.

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó a más de 41,4 millones de ciudadanos para participar en la primera vuelta presidencial, incluidos cerca de 1,4 millones de colombianos residentes en el exterior.

Hasta el momento, votó el 56,9% de los ciudadanos habilitados.

Para estos comicios fueron dispuestas más de 118.000 mesas en más de 13.000 puestos de sufragio dentro del país, además de locales de votación en consulados y sedes autorizadas en el exterior.

Cepeda y la continuidad en Colombia

Cepeda representa la continuidad del bloque progresista que llevó a Gustavo Petro al poder, con una agenda centrada en los derechos humanos y la defensa del acuerdo de paz firmado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Su candidatura intenta conservar la base de izquierda y sumar sectores sociales indígenas y liberales que respaldaron al actual Gobierno o que ven en él una opción menos confrontativa que la de Petro.

Por su parte, De la Espriella, es un abogado que ha hecho campaña con un mensaje de orden, seguridad, reducción del Estado y confrontación directa con el Gobierno.

Su propuesta de outsider conecta con sectores conservadores que reclaman mano dura frente al crimen y que ven agotado el lenguaje tradicional de los partidos.

Ambos candidatos definirán el 21 de junio quién será el próximo presidente de Colombia, que asumirá el 7 de agosto para el periodo 2026-2030.

(Sputnik)