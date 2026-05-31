Colombia: Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella pasan a la segunda vuelta

Hasta el momento, votó el 56,9% de los ciudadanos habilitados.

Para estos comicios fueron dispuestas más de 118.000 mesas en más de 13.000 puestos de sufragio dentro del país, además de locales de votación en consulados y sedes autorizadas en el exterior.

Cepeda y la continuidad en Colombia

Cepeda representa la continuidad del bloque progresista que llevó a Gustavo Petro al poder, con una agenda centrada en los derechos humanos y la defensa del acuerdo de paz firmado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Su candidatura intenta conservar la base de izquierda y sumar sectores sociales indígenas y liberales que respaldaron al actual Gobierno o que ven en él una opción menos confrontativa que la de Petro.

Por su parte, De la Espriella, es un abogado que ha hecho campaña con un mensaje de orden, seguridad, reducción del Estado y confrontación directa con el Gobierno.

Su propuesta de outsider conecta con sectores conservadores que reclaman mano dura frente al crimen y que ven agotado el lenguaje tradicional de los partidos.

Ambos candidatos definirán el 21 de junio quién será el próximo presidente de Colombia, que asumirá el 7 de agosto para el periodo 2026-2030.

(Sputnik)