Suben la nafta y el gasoil en junio; el supergás se mantiene sin cambios

El gobierno definio este sabado los nuevos precios de los combustibles para junio. La nafta Super aumentara 6% y el gasoil 50S subira 7%, mientras que el supergas mantendra su valor. Con estos ajustes, el litro de nafta Super pasara a costar la Nafta Súper +6% $ 93,36 y el Gasoil 50S +7% $ 61,76
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Segun informo Presidencia, la medida busca amortiguar el impacto en el mercado interno del incremento de los precios internacionales del petroleo, vinculado al conflicto belico entre Estados Unidos e Israel con Iran.
Realidad geopolítica
Desde marzo de 2026, los precios internacionales de los combustibles han aumentado significativamente, con efectos en los precios locales desde abril. El gobierno recordo que la metodologia vigente (decreto N. 130/025) toma como referencia el Precio de Paridad de Importacion (PPI) de URSEA, pero preve excepciones para situaciones extraordinarias como la actual.
El Ejecutivo resolvio continuar difiriendo en el tiempo parte del impacto de los aumentos internacionales.