Suben la nafta y el gasoil en junio; el supergás se mantiene sin cambios

El gobierno definio este sabado los nuevos precios de los combustibles para junio. La nafta Super aumentara 6% y el gasoil 50S subira 7%, mientras que el supergas mantendra su valor. Con estos ajustes, el litro de nafta Super pasara a costar la Nafta Súper +6% $ 93,36 y el Gasoil 50S +7% $ 61,76