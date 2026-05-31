El Pit-Cnt adhirió a la campaña en solidaridad con el científico Gonzalo Moratorio, y exhorta a sus afiliados a concurrir al festival solidario, organizado bajo la consigna "Cuando lo necesitamos, él estuvo; ahora nos toca a nosotros", para el jueves 4 de junio en el Antel Arena.
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Pit-Cnt solidario con Gonzalo Moratorio, exhorta a participar del festival en el Antel Arena
El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, difundió en sus redes sociales la convocatoria y el llamado a la solidaridad con Moratorio.