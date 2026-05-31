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Pit-Cnt solidario con Gonzalo Moratorio, exhorta a participar del festival en el Antel Arena

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, difundió en sus redes sociales la convocatoria y el llamado a la solidaridad con Moratorio.

Moratorio recibió solidaridad del Pit-Cnt.

Moratorio recibió solidaridad del Pit-Cnt.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Fabián Tapia

El Pit-Cnt adhirió a la campaña en solidaridad con el científico Gonzalo Moratorio, y exhorta a sus afiliados a concurrir al festival solidario, organizado bajo la consigna "Cuando lo necesitamos, él estuvo; ahora nos toca a nosotros", para el jueves 4 de junio en el Antel Arena.

Esta es la consigna con la cual se está invitando a participar en un recital a beneficio de Gonzalo Moratorio, que, como es sabido, está pasando por un tema de salud muy complejo”, señala la central sindical en un mensaje que fue compartido por su presidente, Marcelo Abdala, en las redes sociales. Y agrega que desde el Secretariado de la central “queremos solicitar a los sindicatos de nuestro Pit-Cnt que colaboren comprando algunas entradas para ayudar a alguien que hizo mucho por el pueblo uruguayo”.

Como siempre decimos, la solidaridad no se agradece, se retribuye y esta es una buena causa para quienes quieran y puedan retribuir”, concluye.

Festival solidario

La actividad, convocada para el jueves en el Antel Arena, contará con la participación de 10 conjuntos: Spuntone&Mendaro, El Chole, Humoristas Sociedad Anónima, Los Fatales, Bola 8, Los Zíngaros, Asaltantes con Patente, Doña Bastarda, Patos Cabreros y Gabriel Peluffo.

Tiene como objetivo recaudar fondos para colaborar con los tratamientos que Moratorio necesita para enfrentar un tumor cerebral que padece.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Tickantel. Los precios fueron fijados en $430 y $850.

Las entradas están a la venta en www.antelarena.com.uy.

Apoyan Colectivo Abitab N.º 146.734 y DAECPU.

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