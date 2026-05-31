Pit-Cnt solidario con Gonzalo Moratorio, exhorta a participar del festival en el Antel Arena

“Esta es la consigna con la cual se está invitando a participar en un recital a beneficio de Gonzalo Moratorio, que, como es sabido, está pasando por un tema de salud muy complejo”, señala la central sindical en un mensaje que fue compartido por su presidente, Marcelo Abdala, en las redes sociales. Y agrega que desde el Secretariado de la central “queremos solicitar a los sindicatos de nuestro Pit-Cnt que colaboren comprando algunas entradas para ayudar a alguien que hizo mucho por el pueblo uruguayo”.