El Frente Amplio busca recomponer puentes con su militancia en medio de señales de desgaste

La autocrítica llega en momentos en que distintas mediciones de opinión pública muestran señales de crecimiento de la desaprobación hacia algunas decisiones del Poder Ejecutivo incluso dentro del electorado frenteamplista. Ante ese escenario, la conducción política optó por enviar una señal de apertura antes que de confrontación.

La respuesta planteada pasa por fortalecer el vínculo entre el gobierno, la fuerza política y la ciudadanía. En ese sentido, el Frente Amplio reivindicó la nueva etapa de la gira "El FA te escucha", una iniciativa orientada a recorrer el país para recoger planteos, críticas y demandas de la población.

Desde la fuerza política sostienen que el objetivo no es electoral, sino construir mecanismos permanentes de intercambio con la sociedad. Incluso reconocen que esas instancias han permitido detectar dificultades y aspectos de gestión que requieren correcciones.

Respaldo a Orsi

Al mismo tiempo, el plenario ratificó su respaldo al gobierno de Orsi y defendió las decisiones adoptadas durante los primeros meses de administración. La declaración atribuye varias de las restricciones actuales a la situación económica heredada del gobierno de Luis Lacalle Pou, al que responsabiliza por niveles de endeudamiento y compromisos financieros que condicionan la acción del Estado.

Según el Frente Amplio, la actual administración enfrenta además un escenario internacional complejo e incierto, lo que obliga a combinar ambición transformadora con responsabilidad fiscal.

Sin embargo, más allá de las críticas a la administración anterior y del contexto internacional, el mensaje central del encuentro estuvo dirigido hacia adentro de la propia coalición de izquierda. El Frente Amplio procuró reafirmar que las diferencias internas no deben interpretarse como una debilidad, sino como parte de su identidad política.

"Nuestro proyecto político se nutre de las diferencias, y las críticas son una oportunidad que nos permite fortalecer el rumbo que definimos", sostiene la declaración.

Plenario Nacional

El plenario, que llevó el nombre de Zelmar Michelini al cumplirse 50 años de su asesinato en el marco del Plan Cóndor, también reafirmó el compromiso histórico de la fuerza política con la memoria, la verdad y la justicia, además de respaldar las recientes decisiones del gobierno vinculadas a la apertura de información sobre el terrorismo de Estado.

El desafío inmediato es mantener movilizada y comprometida a una base social que acompañó el regreso de la izquierda al gobierno y que ahora comienza a exigir respuestas concretas. Consciente de esa realidad, el Frente Amplio resolvió apostar por más diálogo, más presencia territorial y una mayor coordinación con quienes integran la administración nacional.