La imagen de trabajadores retirando enormes palmeras desde las islas del lago del Parque Rodó comenzó a llamar la atención de quienes recorren diariamente uno de los espacios públicos más emblemáticos de Montevideo. Detrás de ese operativo hay una amenaza que ya no es tan "silenciosa", el avance del picudo rojo, una plaga que afecta gravemente a estas especies y que ya obligó a retirar decenas de ejemplares.
Sin misterio
Las palmeras del Parque Rodó: qué ocurre en las islas y por qué cerrarán el lago
Extracción de palmeras en las islas del Parque Rodó y limpieza del lago avanzan por el combate al picudo rojo que ya obligó a retirar más de 60 ejemplares.