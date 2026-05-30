Las palmeras del Parque Rodó: qué ocurre en las islas y por qué cerrarán el lago

Según se explicó, el procedimiento requiere maquinaria especializada y un importante despliegue logístico para evitar riesgos durante la extracción. Por esa razón, el ritmo de trabajo es lento. Actualmente se retiran entre una y dos palmeras por día. La estimación oficial indica que las tareas se extenderán durante unas tres semanas y podrían finalizar en la segunda semana de junio.

El operativo también modificó temporalmente la postal habitual del lago, uno de los puntos más concurridos por familias, deportistas y turistas. Una vez que concluyan las extracciones, la comuna iniciará una etapa de limpieza integral del lago para restablecer las condiciones habituales del espacio.

Picudo rojo

La aparición del picudo rojo se transformó en una preocupación creciente en distintos puntos del país debido al impacto que genera sobre las palmeras. El insecto perfora el interior de los troncos y deteriora progresivamente la estructura de los árboles hasta provocar su muerte.

En Montevideo, las autoridades vienen reforzando los controles y las acciones preventivas para evitar que la plaga continúe expandiéndose. Mientras tanto, en el Parque Rodó, las tareas seguirán desarrollándose durante los próximos días en un intento por preservar uno de los paisajes más tradicionales de la capital.