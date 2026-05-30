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Sociedad Parque Rodó | palmeras | picudo rojo

Sin misterio

Las palmeras del Parque Rodó: qué ocurre en las islas y por qué cerrarán el lago

Extracción de palmeras en las islas del Parque Rodó y limpieza del lago avanzan por el combate al picudo rojo que ya obligó a retirar más de 60 ejemplares.

Palmeras del Parque Rodó.

Palmeras del Parque Rodó.

 Intendencia de Montevideo
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La imagen de trabajadores retirando enormes palmeras desde las islas del lago del Parque Rodó comenzó a llamar la atención de quienes recorren diariamente uno de los espacios públicos más emblemáticos de Montevideo. Detrás de ese operativo hay una amenaza que ya no es tan "silenciosa", el avance del picudo rojo, una plaga que afecta gravemente a estas especies y que ya obligó a retirar decenas de ejemplares.

La Intendencia de Montevideo informó que actualmente se desarrolla una nueva etapa de tareas en el parque, centrada en la tala y extracción de las palmeras afectadas ubicadas específicamente en las islas del lago. El trabajo forma parte de la estrategia nacional para intentar contener la propagación del insecto, considerado altamente destructivo para este tipo de árboles.

Más de 60 palmeras retiradas

Hasta el momento ya fueron retiradas más de 60 palmeras dentro del predio del Parque Rodó. Sin embargo, las autoridades señalaron que la intervención en las islas representa una fase especialmente compleja debido a las dificultades de acceso y a las características del terreno.

Según se explicó, el procedimiento requiere maquinaria especializada y un importante despliegue logístico para evitar riesgos durante la extracción. Por esa razón, el ritmo de trabajo es lento. Actualmente se retiran entre una y dos palmeras por día. La estimación oficial indica que las tareas se extenderán durante unas tres semanas y podrían finalizar en la segunda semana de junio.

El operativo también modificó temporalmente la postal habitual del lago, uno de los puntos más concurridos por familias, deportistas y turistas. Una vez que concluyan las extracciones, la comuna iniciará una etapa de limpieza integral del lago para restablecer las condiciones habituales del espacio.

Picudo rojo

La aparición del picudo rojo se transformó en una preocupación creciente en distintos puntos del país debido al impacto que genera sobre las palmeras. El insecto perfora el interior de los troncos y deteriora progresivamente la estructura de los árboles hasta provocar su muerte.

En Montevideo, las autoridades vienen reforzando los controles y las acciones preventivas para evitar que la plaga continúe expandiéndose. Mientras tanto, en el Parque Rodó, las tareas seguirán desarrollándose durante los próximos días en un intento por preservar uno de los paisajes más tradicionales de la capital.

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