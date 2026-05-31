En edificios de Punta del Este prohíben ingreso de vehículos Volvo EX30 ante riesgo de incendio

En consecuencia, “no se permitirá el ingreso ni la permanencia en el estacionamiento del edificio de vehículos comprendidos en la alerta oficial, salvo que el propietario presente constancia emitida por el representante oficial de la marca o servicio técnico autorizado, acreditando que el vehículo fue inspeccionado y que se realizaron las reparaciones, sustituciones o adecuaciones indicadas por el fabricante”.

WhatsApp Image 2026-05-31 at 12.50.55

Alerta por vehículos

Por su parte, el MEF en su comunicación señala que se trata de 82 unidades afectadas y comercializadas desde 2024.

Advierte que “si sobrepasa el nivel de carga, ocasionaría una fuga de calor dentro de la batería y eventualmente el incendio del vehículo, con consecuencia de lesiones o muerte de los ocupantes, además de la extensión del incendio al entorno (vehículos contiguos o inmuebles)”.

Como medida preventiva, precisa que los usuarios “deben limitar la carga de la batería al 70% como máximo” Se ha gestionado la importación de repuestos (módulos de batería) para su sustitución correspondiente de forma gratuita”.