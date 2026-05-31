En edificios de Punta del Este prohíben ingreso de vehículos Volvo EX30 ante riesgo de incendio

En los edificios de Punta del Este comenzaron a notificar a sus residentes que no permitirán el acceso con vehículos marca Volvo, modelo EX30, fabricados en Suecia, por posibles riesgos de sobrecalentamiento en las baterías, informó la emisora fernandina Cadena del Mar.
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Días pasados, el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó una alerta oficial (recall) respecto a determinados vehículos marca Volvo, modelo EX30, debido a posibles riesgos de sobrecalentamiento en el sistema de baterías. Según la comunicación oficial, dicha situación podría eventualmente generar incendio del vehículo y afectar vehículos linderos o inmuebles”, señala el comunicado que está siendo repartido.
Ante el alerta del MEF, “y con el objetivo de preservar la seguridad de los residentes, del personal y de las instalaciones del Edificio”, es que la Comisión Administradora “ha resuelto adoptar medidas preventivas respecto al ingreso y permanencia de dichos vehículos de esa marca y modelo en el garaje”.
En consecuencia, “no se permitirá el ingreso ni la permanencia en el estacionamiento del edificio de vehículos comprendidos en la alerta oficial, salvo que el propietario presente constancia emitida por el representante oficial de la marca o servicio técnico autorizado, acreditando que el vehículo fue inspeccionado y que se realizaron las reparaciones, sustituciones o adecuaciones indicadas por el fabricante”.
Alerta por vehículos
Por su parte, el MEF en su comunicación señala que se trata de 82 unidades afectadas y comercializadas desde 2024.
Advierte que “si sobrepasa el nivel de carga, ocasionaría una fuga de calor dentro de la batería y eventualmente el incendio del vehículo, con consecuencia de lesiones o muerte de los ocupantes, además de la extensión del incendio al entorno (vehículos contiguos o inmuebles)”.
Como medida preventiva, precisa que los usuarios “deben limitar la carga de la batería al 70% como máximo” Se ha gestionado la importación de repuestos (módulos de batería) para su sustitución correspondiente de forma gratuita”.