El legado de Luis

Es cierto que sobrevino una pandemia a escasos 13 días de asumir gobierno, pero ésta se sorteó y no fue como el resto del orbe que contrajo deuda para soportarla, sino que fuimos todos los uruguayos los que sostuvimos el flagelo con nuestros aportes. Bueno, justicia es decir que no todos, algunos privilegiados tuvieron sostenidas y nutridas ganancias, los elegidos “malla oro” del expresidente. Sorteada aquella pandemia, el país creció pero no distribuyó ese crecimiento entre todos sino entre algunos, y aquella “panza” de las gráficas económicas del período las pagamos los trabajadores, jubilados y pensionistas sin derecho a pataleo. Nada de lo perdido fue devuelto y recién llegamos al mismo nivel salarial de 2019 al final del período, pero lo perdido no se recuperó.

Asimismo, a la lealtad republicana de informar la realidad al gobierno entrante debe decirse que la fundamentación del incremento del déficit frenteamplista tenía una pata social anclada que permitió sostener —en tiempos de bajo crecimiento económico— los niveles de ingreso de la población. La administración de Lacalle Pou, no solo no fue transparente en la información aportada durante la transición, sino que no se puede explicar de la misma manera, pues, lejos de sostener ingresos o solventar necesidades sociales, generó mayores índices de pobreza que se vieron cruelmente reflejados en la población más vulnerable (infancia y adultos mayores).

Lastimosamente nos fuimos enterando de las cuentas públicas una vez que se asumió el gobierno, ya que no se tuvo la honestidad republicana que se esperaba y hasta el último momento se actuó con una soberbia y un egoísmo inexplicables. Aspectos que terminaron cerrando un esquema perverso de pérdidas de dineros públicos y afectación de recursos que hicieron aún más corta la “frazada” presupuestal del gobierno entrante.

Caprichos que salieron caros

A días de asumir el nuevo gobierno, cual berrinche de niño mal criado (y mal perdedor), el mandatario saliente firmó el contrato por el proyecto Neptuno, a pesar de los estudios económicos, financieros y medioambientales negativos, y la solicitud expresa del presidente electo de que no lo hiciera. A horas de dejar el poder, seguía comprometiendo —por cifras multimillonarias— el futuro de todos los uruguayos.

Idéntica actitud tuvo al comprometer al país por 12 períodos de gobierno en otro acuerdo que puso en jaque a nuestra soberanía comercial, entregando el principal negocio del puerto de Montevideo a una empresa transnacional belga (Katoen Natie), violando la ley de puertos y los más elementales principios democráticos. Porque un gobierno puede comprometerse durante su mandato pero, cuando el compromiso lo supera ampliamente, debería llamar a un gran acuerdo nacional que lo legitime. Pero claro, eso hacen los que en verdad piensan en el futuro de la gente y no en la ambición personal o de su clase, exclusivamente.

El último capricho, del que nos enteramos recientemente, tiene que ver con un embargo que sufrió el país en sus cuentas públicas a raíz del litigio por el cierre de PLUNA. En el año 2024 el país recibió un fallo adverso —que el Gobierno de Lacalle Pou no recurrió— por un total de 50 millones de dólares. Sin entrar en la actitud diametralmente distinta que tuvieron los gobiernos frenteamplistas que defendieron los intereses nacionales en los estrados internacionales con históricas sentencias favorables (Phillips Morris, por ej.), la desidia manifiesta con que atendieron este caso generó pérdidas que se suman a la falta de transparencia que tuvieron durante la transición.

El país debió levantar esos embargos y abonar mucho más que la deuda originalmente condenada, a raíz de los intereses acumulados desde entonces (a razón de unos 500 mil dólares mensuales), que elevaron la cifra a unos 64 millones de dólares. Situación que puso en riesgo la credibilidad financiera del país con consecuencias sobre el grado inversor y la capacidad de asumir créditos con esa calificación de privilegio.

Tamaños actos de irresponsabilidad no debieran quedar solo en el relato, y es necesario que el país encuentre mecanismos que nos blinden de acciones como estas, que nos exponen a riesgos financieros que terminamos pagando todos.

Cuando te digan que el presupuesto se quedó muy corto, tengamos en cuenta que hubo quienes hicieron todo lo que pudieron, y hasta el último día, para dejar la caja vacía y la frazada presupuestal lo más corta posible.