Combustibles: la semana que viene el Poder Ejecutivo determinará nuevo precio

Al asumir, el gobierno dispuso que los ajustes se hicieran de manera bimensual. Sin embargo, como consecuencia de la suba de los precios internacionales desatada por la guerra, el ministro Oddone informó que el valor de los combustibles se definirá mensualmente. Ambas opciones están habilitadas por la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Orsi sobre combustibles

Por su parte, el presidente Yamandú Orsi se refirió al tema durante su visita a Tacuarembó. "Aparentemente, las noticias no son muy alentadoras por lo que viene de Medio Oriente, el estrecho de Ormuz, y un número clavado en 100 que preocupa", indicó en referencia al precio internacional del barril de petróleo Brent.

Reconoció que Uruguay ha sido el país que menos aumentó el precio de los combustibles. En abril, se dispuso un incremento de 7%, el máximo permitido por la franja de flotación fijada por el gobierno. Destacó la fortaleza de Ancap y el nuevo sistema que permite amortiguar los cambios bruscos de precios.

Orsi afirmó que el monitoreo de la situación es constante y pidió cautela. "Evidentemente, hay que estar muy atentos porque está todo muy volátil y no hay muchas miras de que esto cambie para mejor", insistió en declaraciones consignadas por Canal 5.