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Sociedad

ante la crisis

Combustibles: la semana que viene el Poder Ejecutivo determinará nuevo precio

El mes pasado el Poder Ejecutivo dispuso un aumento del 7% del precio de los combustibles, pero este mes la crisis se mantiene por la guerra en Medio Oriente.

El gobierno fijará los precios de los combustibles.

El gobierno fijará los precios de los combustibles.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Faltando seis días para terminar abril, el Poder Ejecutivo espera por el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) para ajustar el precio de los combustibles. Para este mes que termina, el Poder Ejecutivo dispuso un incremento de 7% del precio.

Este viernes los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, se reunieron este viernes en Torre Ejecutiva para analizar el tema.

Fuentes de gobierno, citadas por Subrayado, indicaron que más allá del precio de paridad de importación, que se calcula por el valor del petróleo a nivel internacional y está al alza por el bloqueo del estrecho de Ormuz , el ajuste se hará dentro de la banda de flotación de 7% dispuesta por el Poder Ejecutivo.

Al asumir, el gobierno dispuso que los ajustes se hicieran de manera bimensual. Sin embargo, como consecuencia de la suba de los precios internacionales desatada por la guerra, el ministro Oddone informó que el valor de los combustibles se definirá mensualmente. Ambas opciones están habilitadas por la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Orsi sobre combustibles

Por su parte, el presidente Yamandú Orsi se refirió al tema durante su visita a Tacuarembó. "Aparentemente, las noticias no son muy alentadoras por lo que viene de Medio Oriente, el estrecho de Ormuz, y un número clavado en 100 que preocupa", indicó en referencia al precio internacional del barril de petróleo Brent.

Reconoció que Uruguay ha sido el país que menos aumentó el precio de los combustibles. En abril, se dispuso un incremento de 7%, el máximo permitido por la franja de flotación fijada por el gobierno. Destacó la fortaleza de Ancap y el nuevo sistema que permite amortiguar los cambios bruscos de precios.

Orsi afirmó que el monitoreo de la situación es constante y pidió cautela. "Evidentemente, hay que estar muy atentos porque está todo muy volátil y no hay muchas miras de que esto cambie para mejor", insistió en declaraciones consignadas por Canal 5.

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