Un joven cubano que trabajaba como delivery y estaba con su novia en la zona de Carrasco Norte, fue asesinado por dos delincuentes que intentaron robarle la moto. Los delincuentes hirieron de bala al conductor. El joven fue trasladado por un particular en un vehículo hasta la policlínica Badano Repetto, donde los médicos constataron su muerte como consecuencia de una herida de bala en el pecho.
Resistió un asalto
Otro asesinato de un delivery: esta vez se trató de un intento de rapiña en Carrasco Norte
Los delincuentes abordaron al delivery en Carrasco Norte, se resistió al asalto y le dispararon, de acuerdo con la información primaria.