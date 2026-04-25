Otro asesinato de un delivery: esta vez se trató de un intento de rapiña en Carrasco Norte

"Trabajar en esto es duro, porque nadie se concientiza con nosotros. Somos los malos de la película. No pongo en duda que muchos compañeros de nosotros cometen muchas infracciones y demás, pero todos no somos iguales", dijo el hombre.

Cabe recordar que el 13 de abril, en tanto, un hombre mató a otro repartidor de PedidosYa, en este caso la víctima fue un venezolano de 62 años. El asesinato contra el repartidor Juan Carlos Mendoza fue luego de una discusión en el tránsito.