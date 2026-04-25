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Sociedad Carrasco Norte | rapiña |

Resistió un asalto

Otro asesinato de un delivery: esta vez se trató de un intento de rapiña en Carrasco Norte

Los delincuentes abordaron al delivery en Carrasco Norte, se resistió al asalto y le dispararon, de acuerdo con la información primaria.

Nuevo asesinato de un delivery en Carrasco Norte.

Nuevo asesinato de un delivery en Carrasco Norte.

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Un joven cubano que trabajaba como delivery y estaba con su novia en la zona de Carrasco Norte, fue asesinado por dos delincuentes que intentaron robarle la moto. Los delincuentes hirieron de bala al conductor. El joven fue trasladado por un particular en un vehículo hasta la policlínica Badano Repetto, donde los médicos constataron su muerte como consecuencia de una herida de bala en el pecho.

El hecho ocurrió en Capri y Máximo Tajes, donde trabajó la Policía, personal del PADO y Científica.

Repartidor asesinado en intento de rapiña

Un repartidor que llegó a la zona junto a otros colegas, al enterarse de lo sucedido, sostuvo que su trabajo está "muy complicado".

"Trabajar en esto es duro, porque nadie se concientiza con nosotros. Somos los malos de la película. No pongo en duda que muchos compañeros de nosotros cometen muchas infracciones y demás, pero todos no somos iguales", dijo el hombre.

Cabe recordar que el 13 de abril, en tanto, un hombre mató a otro repartidor de PedidosYa, en este caso la víctima fue un venezolano de 62 años. El asesinato contra el repartidor Juan Carlos Mendoza fue luego de una discusión en el tránsito.

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