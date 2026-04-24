Hidrógeno verde en Paysandú: "Van a salir químicos cancerígenos por la chimenea"

Belassi también aclaró que la papeleta promovida por el movimiento no contempla alternativas de relocalización dentro del departamento. “Desde un primer momento dejamos claro que no queríamos que se instalara en ningún lugar de Paysandú”, sostuvo. Según indicó, cualquier posible traslado del proyecto implicaría impactos sobre distintas zonas y comunidades, tanto rurales como urbanas.

Efectos ambientales y sanitarios

En particular, advirtió sobre los efectos ambientales y sanitarios que, a su entender, generaría el proceso industrial. “Son cuatro antorchas de 80 metros que van a estar saliendo por esa chimenea diferentes químicos contaminantes y cancerígenos a la atmósfera”, afirmó, al enumerar sustancias como dióxido de azufre, formaldehídos, metano y benceno. A esto sumó la producción estimada de 860.000 toneladas anuales de metanol.

El entrevistado cuestionó la falta de información clara sobre los mecanismos de mitigación. Señaló que, según lo presentado por la empresa, parte de los residuos serían depositados en piletas, pero advirtió posibles desbordes: “En caso de que llueva volverían hacia el río, se desborda y esas cenizas irían al río”. A su juicio, las instancias de presentación pública no lograron despejar dudas. “Nunca han dado explicaciones coherentes de cómo van a mitigar esa contaminación”, afirmó.

En relación con el proceso productivo, Belassi explicó que el hidrógeno verde representa una parte minoritaria del ciclo industrial. “El hidrógeno verde que se produce a través de la electrólisis es un 26% de todo el proceso”, indicó. El punto crítico, según su planteo, se da en la etapa posterior, cuando se combina con biomasa proveniente de la forestación para generar metanol. “Ahí sí se necesitan químicos contaminantes para hacer esta mezcla”, sostuvo.

Además, cuestionó el uso intensivo de recursos naturales, en particular el agua. “Necesitarían 60 millones de litros de agua dulce del río Uruguay gratis por día para realizar este proceso industrial”, señaló. También planteó reparos sobre el régimen económico del proyecto, al advertir sobre eventuales exoneraciones fiscales y su impacto en las cuentas públicas.

Hacia una movilización binacional

Finalmente, Belassi vinculó el conflicto a una dimensión regional y confirmó que este domingo, a partir de las 16.30 horas, se realizará una movilización que contará con la participación de personas provinientes de Argentina. Según adelantó, se espera una convocatoria masiva en defensa del río Uruguay y el territorio compartido.

Sobre la movilización, agregó que se trata de "un acto para seguir defendiendo nuestro río, nuestra soberanía, nuestro territorio y nuestra confraternidad entre pueblos".