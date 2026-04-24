Escándalo policial en Bolivia compromete investigación sobre Marset en EEUU

“En ese momento no tenía conocimiento de la existencia de la otra caja. Esta información se va procesando por la gente de inteligencia, pasa primero al comandante general y después me la pasan a mí”, indicó Oviedo ante la sorpresa de la periodista. Oviedo admitió que los datos no le llegaron de manera inmediata, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo de información de su propia cartera. “Cuando ya nos enteramos, es que hicimos lo que hicimos”, agregó Oviedo, sin precisar quién omitió inicialmente el reporte sobre esta cuarta caja fuerte.

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A diferencia de las anteriores halladas en Santa Cruz (las cuáles sospechosamente solo tenían tornillos en su interior), ésta contenía divisas extranjeras, joyas y documentos de alto valor para la investigación como el celular del narcotraficante uruguayo que en las últimas fue enviado a la Justicia de Estados Unidos (EEUU), donde Marset es juzgado por lavado de activos e investigado por otros delitos para los cuáles sería de alto valor probatorio el contenido del teléfono del uruguayo.

Además, entre los documentos de alto valor para la investigación encontrados en dicha caja fuerte, había un pasaporte falso de España, con el que “ha hecho giras por países del Medio Oriente, países del Golfo, ha estado por Paraguay, Uruguay, Argentina”, señaló Oviedo sobre los movimientos del narcotraficante.

Contradicciones de Oviedo y cruce de acusaciones con la Fiscalía

El cuestionado ministro de Gobierno (quien será interpelado en los próximos días por este y otros escándalos que rodean a la Policía y al Gobierno de Bolivia) se excusó en primera instancia, en el programa No Mentirás.

Oviedo explicó que se procedió de esta manera (irregular) debido a que, presuntamente, "la Fiscalía rechazó recibir la caja fuerte" tras el operativo en Santa Cruz; ante esta negativa, se determinó entregar la custodia del artefacto al juzgado que actualmente atiende el caso por la denuncia de pérdida de objetos de valor en la propiedad donde se ocultaba el capo uruguayo.

“La hemos querido devolver el viernes a la Fiscalía y no han querido recibirla, la enviaremos al juez", declaró Oviedo el pasado lunes en el programa televisivo, en referencia a la famosa “caja pequeña” de Marset que contenía joyas, dinero, pasaportes y un teléfono celular que ahora será examinado en Virginia (EEUU).

Fiscal general advierte que el manejo de la caja fuerte fue ilegal

En tanto, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, respondió el martes 21 a las declaraciones del ministro de Gobierno, acerca del presunto rechazo del Ministerio Público a recibir la cuarta caja fuerte secuestrada en Santa Cruz durante los allanamientos posteriores a la captura Marset. Aseveró que la entrega del objeto no estuvo enmarcada en los procedimientos establecidos legalmente.

Señaló que el inicio de las pesquisas se vio afectado por restricciones iniciales. “El caso inició el 13 de marzo, pero no permitieron que el Ministerio Público entre de inmediato; quizá hubiéramos tenido un control jurisdiccional”, sostuvo Mariaca.

“Existen conductos regulares y deben llegar de manera correcta. Tenemos plazos procesales y control jurisdiccional”, recordó el fiscal general de Estado de Bolivia.

Mariaca explicó que se intentó introducir indicios sin respetar el conducto regular, lo que impide su validez dentro de la investigación. “No cumplen con lo que establecen los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado y el procedimiento. ¿Eso acarrea qué? Una responsabilidad netamente para el fiscal que lleva adelante la investigación”, advirtió el fiscal general del Estado boliviano.

El titular del Ministerio Público enfatizó que toda evidencia debe ser entregada de manera oportuna y conforme a los mecanismos formales, y cuestionó a Oviedo por pretender incorporar nuevos elementos en etapas posteriores del proceso previsto.

En tal sentido, Mariaca recordó que es la Fiscalía la encargada de dirigir la investigación penal bajo control judicial, mientras la Policía solo debe cumplir funciones operativas; por lo que recomendó al ministro Oviedo iniciar una investigación sobre la existencia de dinero y otros objetos vinculados al caso.

“Queremos conocer el hecho. Ciertas autoridades policiales indicaron que Marset se encontraba solo cuando fue capturado, pero ahora las investigaciones revelan que no estaba solo”, señaló Mariaca ante los medios de comunicación respecto del cúmulo de irregularidades que rodearon a los operativos en las casas del uruguayo.

Mariaca también observó posibles irregularidades en el manejo de evidencias. “Se conoció en su momento que algunos objetos dentro del inmueble se habían perdido. Los vecinos salieron a decir que tiraron objetos fuera de la casa. Hay que ser responsables”, afirmó el fiscal general apuntando a las jerarquías policiales.

Recordó que en su momento sugirió la apertura de una investigación formal sobre estos aspectos. “Dicha investigación yo, en su momento, le sugerí al ministro de Gobierno que se abra una investigación y me dijo que no era necesario”, apuntó.

Oviedo

Diputado boliviano pidió la renuncia del ministro Oviedo

El pasado miércoles 22, el jefe de bancada del partido Libre en la Cámara de Diputados de Bolivia, Rafael López, sugirió la destitución del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, por las contradicciones en sus declaraciones sobre el caso de la captura de Sebastián Marset y el caso Maletas (otro escándalo de corrupción que involucra un uruguayo con el narcotráfico y el lavado de activos).

“Él no ha sabido como llevar el caso de las maletas, avionetas y Marset. Ha manifestado diferentes teorías y hubo contradicciones”, indicó el legislador boliviano en referencia a las diferentes versiones que ha esgrimido Oviedo sobre la cantidad de cajas fuertes halladas en los operativos y el contenido de las mismas.

El diputado López aseguró que “amerita la destitución” de Oviedo, porque entiende que “el ministro de Gobierno no ha sido claro con el pueblo boliviano”.

También lamentó que el caso se trate de un “show político", ya que Oviedo pidió ser interpelado días atrás (sabiendo que tiene los votos para su respaldo). “Ellos, la bancada afín al presidente Rodrigo Paz, quieren hacer la interpelación”, pero lo que corresponde es que el ministro vaya a comparecer a la comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados. “Hay que ver si el ministro tiene el control de su cartera o solo es un títere”, advirtió el legislador de Libre.

El cuestionamiento hacia el ministro Oviedo se debe al estrecho vínculo jerárquico y de confianza que mantenía con el capitán (y ex edecán suyo) Cristhian Rodríguez, quien era su ayudante directo en el momento de los hechos que son investigados.

Además, se anunció la presentación de una denuncia penal en su contra por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y organización criminal. Esto debido a que, si el ministro tenía conocimiento de las irregularidades mencionadas en el manejo de cajas fuertes y evidencias, podrían configurarse responsabilidades por incumplimiento de deberes e incluso posibles hechos de encubrimiento al comandante general de la Policía y al director nacional de Inteligencia de Bolivia.

Más allá de las resultancias de dichas investigaciones, el caso vuelve a poner en el centro del debate la falta de transparencia en los operativos contra el narcotráfico en Bolivia y en particular, el manejo de evidencias que podrían comprometer a Marset, pero cuya cadena de custodia será difícil de acreditar según lo expuesto.