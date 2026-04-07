El Senado inaugura una placa contra el racismo y avanza un proyecto para multarlo con hasta 500 UR

Con estas acciones, Uruguay reafirma su compromiso con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y avanza hacia la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

“La igualdad no se garantiza solamente declarando derechos; se requieren mecanismos efectivos para sancionar cuando esos derechos son vulnerados”, sostienen los fundamentos del proyecto.

“Una discusión podría ser: cuando el racismo deja de ser algo que les pasa a otros, y puede ser algo que me pase a mí, como tener que pagar una multa.” Susana Andrade

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL TEMA

En un gesto que combina memoria, símbolo y acción concreta, el Parlamento uruguayo dará este miércoles un paso significativo en la lucha contra el racismo: no solo se descubrirá una placa conmemorativa en el Senado, sino que además comienza a tomar fuerza un proyecto de ley que propone sancionar económicamente los actos de discriminación racial.

La actividad promovida por la senadora Susana Andrade, conmemora los 60 años de la declaración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial por Naciones Unidas.

Susana Andrade también impulsa un anteproyecto de ley que podría marcar un antes y un después en la legislación uruguaya: establecer multas de entre 10 y 500 Unidades Reajustables para quienes incurran en actos de discriminación por motivos raciales.

Uruguay cuenta desde hace más de dos décadas con la Ley 17.817, que declara de interés nacional la lucha contra el racismo y otras normativas, sin embargo, según el nuevo planteo legislativo, esa normativa ha quedado corta frente a situaciones concretas que ocurren a diario. Negar el acceso a un boliche, rechazar a una persona en un empleo o ejercer hostigamiento por el color de piel son conductas que muchas veces no llegan a constituir delito penal, pero que igualmente vulneran derechos fundamentales. El proyecto busca cerrar ese vacío.

A través de un sistema de sanciones administrativas, se propone que el Estado pueda actuar con mayor rapidez y eficacia. Las medidas incluyen apercibimientos, multas económicas e incluso la suspensión de actividades para comercios o instituciones en casos graves.

Multas, prevención, destino de los dineros y cambio cultural

Uno de los aspectos más innovadores es el destino del dinero recaudado: la iniciativa propone la creación de un fondo especial para financiar políticas públicas de prevención y erradicación del racismo. El objetivo no es solo castigar, sino también transformar. La experiencia internacional respalda este enfoque. Diversos países han incorporado sanciones administrativas como herramienta para enfrentar prácticas discriminatorias que, de otro modo, quedarían impunes.

Compromisos internacionales y presión global

El proyecto también se apoya en compromisos asumidos por Uruguay ante organismos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención Interamericana contra el Racismo.

Ambos instrumentos exigen a los Estados no solo prohibir la discriminación, sino garantizar mecanismos efectivos de sanción y reparación. En ese sentido, la iniciativa se presenta no como una opción política aislada, sino como una adecuación necesaria del país a estándares internacionales.

Un debate que recién empieza

Mientras el Senado se prepara para descubrir la placa alusiva, el verdadero debate parece trasladarse al terreno legislativo. ¿Debe el Estado multar el racismo en la vida cotidiana?

¿Hasta dónde llegan las sanciones sin afectar libertades individuales?

¿Es este el paso que faltaba para garantizar igualdad real?

Las respuestas eventualmente comenzarán a discutirse, pero el mensaje político está sobre la mesa: Uruguay no solo quiere recordar la lucha contra el racismo, sino también endurecer su respuesta. Además de declaraciones, normativas locales y convenios refrendados, la ONU declaró recientemente la trata esclavista de la época de las colonias europeas, origen del racismo, como el peor crimen de lesa humanidad y genocidio de la historia de la Humanidad.

La instancia constituye un espacio de reflexión y reafirmación del compromiso del Estado uruguayo con la igualdad, la dignidad humana y la no discriminación.

Cuando se empieza a discutir si el racismo debe tener consecuencias concretas, Uruguay reafirma su compromiso con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y avanza hacia la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.