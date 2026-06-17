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Columnas de opinión | posdemocracia | derecha |

Visiones de ayer y hoy

La posdemocracia

Hay cierto consenso radical acerca de que las democracias occidentales mantienen la fachada electoral pero las verdaderas decisiones son tomadas por élites económicas corporativas.

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Caras y Caretas Diario

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Por Linng Cardozo

Este ángulo adopta protagonismo en un escenario dominado por el auge de una derecha desmelenada, un cierto desconcierto de las izquierdas e insatisfacciones varias.

Veamos estos 4 datos:

1) La última encuesta de Latinobarómetro dice que hay un descaecimiento de las simpatías populares sobre la democracia. Un 40 % de los latinoamericanos dice que no le importa si es un gobierno democrático o dictatorial el que soluciona los problemas.

2) La periodista uruguaya Fernanda Kosak dijo, en el canal de streaming Al Weso, lo siguiente: “Yo vivo muy cómoda. Si yo, mis padres, abuelos, hijos hubiesen nacido en un asentamiento, no defiendo la democracia ni en pedo (…) La democracia es una forma muy pacífica de pasarnos el poder, pero como motor de cambio es un gran reproductor del statu quo”.

3) En 1971 Michel Foucault concedió una entrevista al artista holandés Fons Elders. Reproduzco parte de esa conversación:

Elders: ¿Cree usted (…) que podemos describir a nuestras sociedades como democráticas?

Foucault: No, en realidad nunca se me ocurriría llamar democrática a nuestra sociedad. (…) Me parece evidente que estamos viviendo bajo un régimen de dictadura de clase, de un poder de clase que se impone a través de la violencia, incluso cuando los instrumentos de violencia son institucionales y constitucionales; y a ese nivel, hablar de democracia carece de sentido por completo.

4) En una entrevista que se realizara recientemente a Pilar Calveiro, exmilitante del ERP hoy viviendo en México, dijo: “Me parece que amurallarse en la defensa de la democracia liberal es muy poco útil y que nos entrampa en una batalla perdida. Algo semejante pasa con el Estado. Hay que reformular cuál es su papel”.

Epílogo: anda suelto aquí por el sur, con inversiones en Buenos Aires y Maldonado, un multimillonario informático fundador de Palantir Technologies. Se trata de Peter Thiel. Palantir es una empresa de software estadounidense especializada en el análisis de macrodatos (Big Data) e inteligencia artificial, vinculada a la industria militar y los servicios de inteligencia. Bueno, este noble señor dice que llegó un tiempo superador de la democracia, que no debe haber Estado ni regulaciones. Llama la atención la coincidencia entre el anarquismo y este sujeto enamorado de Milei.

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