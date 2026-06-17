La posdemocracia

3) En 1971 Michel Foucault concedió una entrevista al artista holandés Fons Elders. Reproduzco parte de esa conversación:

Elders: ¿Cree usted (…) que podemos describir a nuestras sociedades como democráticas?

Foucault: No, en realidad nunca se me ocurriría llamar democrática a nuestra sociedad. (…) Me parece evidente que estamos viviendo bajo un régimen de dictadura de clase, de un poder de clase que se impone a través de la violencia, incluso cuando los instrumentos de violencia son institucionales y constitucionales; y a ese nivel, hablar de democracia carece de sentido por completo.

4) En una entrevista que se realizara recientemente a Pilar Calveiro, exmilitante del ERP hoy viviendo en México, dijo: “Me parece que amurallarse en la defensa de la democracia liberal es muy poco útil y que nos entrampa en una batalla perdida. Algo semejante pasa con el Estado. Hay que reformular cuál es su papel”.

Epílogo: anda suelto aquí por el sur, con inversiones en Buenos Aires y Maldonado, un multimillonario informático fundador de Palantir Technologies. Se trata de Peter Thiel. Palantir es una empresa de software estadounidense especializada en el análisis de macrodatos (Big Data) e inteligencia artificial, vinculada a la industria militar y los servicios de inteligencia. Bueno, este noble señor dice que llegó un tiempo superador de la democracia, que no debe haber Estado ni regulaciones. Llama la atención la coincidencia entre el anarquismo y este sujeto enamorado de Milei.