Deportados: el FA le marca la cancha al gobierno y la intención es no acordar con EE.UU

“Nosotros siempre hemos sido un país de puertas abiertas, pero una cosa es recibir gente que quiera venir a Uruguay y otra muy distinta es que deporten gente que no está queriendo salir de su lugar, que no está queriendo venir a Uruguay. Nosotros nos vamos a plegar a lo que ha sido la posición histórica de Uruguay, no solo del FA, de Uruguay, del respeto a los derechos humanos, del cuidado de la no injerencia en asuntos de países como el nuestro”, dijo a La Diaria.

“El gobierno de Uruguay tiene que tener cuidado de dar cumplimiento a su política exterior histórica, que, insisto, una de ellas es la no injerencia en asuntos de otros países, en este caso, del nuestro, pero de otros países también, como así también en el caso de poder acordar, en la llegada de personas del exterior, que se respeten las normas internacionales de los derechos humanos. Y esto es mucho decir para Uruguay”.

FA transmitió a cancillería su posición

Pereira dijo que se le transmitió a cancillería “esta posición histórica del FA, que no tiene ninguna fisura, más con una política muy criticada por la Acnur [Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados] y otros organismos de carácter internacional que protegen precisamente los derechos de los refugiados”. “La posición es clara, pero insisto en que cada tema internacional hoy hay que leerlo a la luz de un cambio en la política exterior del mundo, en donde casi podríamos decir que jugamos sin reglas de juego, y esto para los países más pequeños genera complejidades que hay que poder analizar, pero eso no implica desde ningún punto de vista perder nuestra identidad, y mucho menos nuestra identidad nacional, que no es ni patrimonio del FA ni de ningún partido, sino la construcción colectiva de un país”, añadió.

Sobre cómo se debe vincular el FA con el gobierno en este tema, Pereira aseguró que la fuerza política “va a marcar su posición, que no tiene que ser 100% exactamente la posición del gobierno, pero tratamos de que sean coherentes, porque finalmente el gobierno -que cuando llega al gobierno pasa a ser el gobierno de todos los uruguayos- también responde a un programa que es el programa del FA y a un conjunto de valores y principios que son los valores y principios del FA. Entonces, temas de esta magnitud yo creo que deberían ser evaluados profundamente por el FA, sin querer colocarse en el rol de gobernar, porque no es el rol que nos toca, pero sí dando nuestra opinión con claridad”.

“Nuestra intención es que no se acuerde, que no quiere decir para nada que Uruguay no reciba gente. Uruguay recibe gente permanentemente. Uruguay no es un país de puertas cerradas. Por el contrario, esta manera de deportar y de violentar, desde nuestro punto de vista, los derechos humanos no es una forma compatible con el asilo que Uruguay da”.

Pereira opinó que Uruguay “tiene que dialogar” con Estados Unidos “porque no hay ningún país en el mundo que no dialogue. Otra cosa muy distinta es negociar. Y otra cosa muy distinta todavía es acordar".