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Política Caja de Profesionales | timbres |

Reunión con el gobierno

Caja de Profesionales impugnará el decreto que derogó el cobro de timbres

"Es una lástima", dijo el vicepresidente de la institución, quien confirmó una reunión con el gobierno en los próximos días.

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La Caja de Profesionales impugnará el decreto del Poder Ejecutivo que derogó el cobro de timbres profesionales a las consultas médicas.

Así lo anunció el vicepresidente de la institución, Fernando Rodríguez Sanguinetti. “Es una lástima“, afirmó el directivo, y sostuvo que la exoneración del pago de timbres en el sector de la salud debió haberse instrumentado por ley y no por decreto.

Rodríguez Sanguinetti recordó que la resolución de la Caja fue tomada hace un mes y medio, y que desde entonces intentaron contactar al Poder Ejecutivo sin éxito. Tras confirmarse una reunión con el gobierno, el directivo indicó que concurrirán “con ánimo de diálogo para la búsqueda de soluciones”.

"Estamos convencidos de que es legal"

La institución presentará el documento en los próximos 15 días, aseguró Rodríguez Sanguinetti. “Estamos convencidos de que es legal y que es obligación del Directorio de la Caja cobrarlos y aplicar la ley. Nosotros estamos aplicando la ley que hizo el Parlamento y que propuso el Poder Ejecutivo en su momento”, remarcó.

Tal como informáramos, la resolución de la Caja había sido aprobada por unanimidad en el directorio el pasado 28 de mayo y preveía aplicar timbres a distintos registros asociados a la atención médica, incluyendo anotaciones realizadas en las historias clínicas. La medida formaba parte de una serie de acciones impulsadas por el organismo para incrementar sus ingresos en medio de su delicada situación financiera.

El Poder Ejecutivo, sin embargo, consideró que genera efectos indeseados sobre el sistema sanitario y sobre los usuarios.

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