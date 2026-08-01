Caja de Profesionales impugnará el decreto que derogó el cobro de timbres

"Estamos convencidos de que es legal"

La institución presentará el documento en los próximos 15 días, aseguró Rodríguez Sanguinetti. “Estamos convencidos de que es legal y que es obligación del Directorio de la Caja cobrarlos y aplicar la ley. Nosotros estamos aplicando la ley que hizo el Parlamento y que propuso el Poder Ejecutivo en su momento”, remarcó.

Tal como informáramos, la resolución de la Caja había sido aprobada por unanimidad en el directorio el pasado 28 de mayo y preveía aplicar timbres a distintos registros asociados a la atención médica, incluyendo anotaciones realizadas en las historias clínicas. La medida formaba parte de una serie de acciones impulsadas por el organismo para incrementar sus ingresos en medio de su delicada situación financiera.

El Poder Ejecutivo, sin embargo, consideró que genera efectos indeseados sobre el sistema sanitario y sobre los usuarios.