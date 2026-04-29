Combustibles el alza internacional empuja nuevos ajustes en Uruguay

El principal motor de esta presión alcista es el contexto internacional. El precio del petróleo ha superado los 100 dólares por barril, impulsado por el conflicto en Medio Oriente, iniciado a fines de febrero, que ha generado disrupciones en la oferta global y una mayor incertidumbre en los mercados energéticos.

Este escenario ha impactado directamente en los costos de importación de combustibles, que sirven de referencia para el mercado local.

La Paridad de Importación (PPI) es un indicador técnico que estima cuánto costaría importar combustibles terminados desde el exterior y distribuirlos en el mercado local. Incluye variables como el precio internacional del petróleo, los costos de flete y seguros y los aranceles y gastos logísticos

Si bien la PPI funciona como referencia para la fijación de precios, no determina automáticamente los ajustes. La decisión final incorpora factores políticos y económicos, como la evolución de la inflación, el impacto en la actividad y la situación fiscal.

En los últimos meses, el gobierno ha optado por desacoplar parcialmente los precios locales de los aumentos internacionales, trasladando solo una parte del incremento sugerido por la PPI. Esta estrategia busca amortiguar el impacto en los consumidores y evitar presiones inflacionarias.

Sin embargo, este margen de maniobra tiene límites. Una brecha prolongada entre los precios locales y los costos internacionales puede generar tensiones en las cuentas públicas o en la sostenibilidad del sistema.

Un eventual aumento de los combustibles tendría efectos directos sobre: Costos de transporte y logística, Precios de bienes y servicios, Inflación general, y Competitividad de sectores productivos

En un contexto de crecimiento moderado y costos internos elevados, el ajuste de los combustibles se convierte en una variable clave para la evolución económica de los próximos meses.

El mercado permanece atento a la decisión del Poder Ejecutivo, que deberá equilibrar la presión internacional con la necesidad de mantener la estabilidad de precios y sostener la actividad económica.

Nuevamente esta la presión de administrar el precio de los combustibles en un escenario global adverso, donde la combinación de factores externos e internos condiciona el margen de acción de la política económica.