De qué hablaron Putin y Trump durante una hora y media

Irán

En lo que concierne a Irán y la situación en el golfo Pérsico, Putin manifestó a su homólogo que considera "correcta" su decisión de prorrogar el alto el fuego con el país persa, paso que "debe darles una posibilidad a las negociaciones y ayudar a estabilizar la situación".

Al mismo tiempo, el mandatario ruso llamó la atención a las "inevitables consecuencias nefastas" del uso de la fuerza por parte de EEUU e Israel contra Irán, no solamente para Teherán y los países vecinos, sino para toda la comunidad internacional. "Y, por supuesto, la opción de una operación terrestre en territorio iraní parece completamente inaceptable y peligrosa", advirtió Ushakov.

"Rusia está firmemente decidida a prestar todo su apoyo a los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica a la crisis y ha presentado una serie de propuestas destinadas a resolver las discrepancias en torno al programa nuclear iraní", afirmó, señalando que, "con este fin, se mantendrán contactos activos con los representantes de Irán, los líderes de los países del golfo Pérsico, así como con Israel y el equipo de negociadores estadounidenses".

Ucrania

Sobre el conflicto en Ucrania, Trump cree que el acuerdo, que pondría fin a las hostilidades, ya está por llegar, indicó el asesor presidencial ruso. A petición del mandatario estadounidense, Putin le brindó el balance de la situación actual en la zona de combates, donde las tropas rusas "mantienen la iniciativa estratégica" y avanzan contra las posiciones del adversario.

Putin aseguró que está dispuesto a declarar una tregua con Ucrania por el Día de la Victoria el 9 de mayo. Según Ushakov, el mandatario estadounidense apoyó la iniciativa del presidente ruso. También señaló que las celebraciones por el Día de la Victoria marcan la "victoria común" de Rusia y EEUU sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial.

Además, Putin aseguró a Trump que Rusia alcanzará sus objetivos en la operación militar especial en Ucrania "en cualquier caso".

En ese contexto, Putin sostuvo que para avanzar hacia un arreglo por la vía del diálogo es necesario que el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, responda de forma positiva a las propuestas que Rusia afirma haberle planteado previamente.