Caso Minetti: escándalo internacional entre Italia y Uruguay involucra a Interpol

La madre biológica del niño está desaparecida en Maldonado desde febrero

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El medio italiano Il Fatto Quotidiano reveló que el niño utilizado como argumento para el indulto nació en Uruguay a finales de 2017 y que su madre biológica es María de los Ángeles González Colinet, una mujer de 29 años desaparecida desde mediados de febrero en el departamento de Maldonado.

El Ministerio del Interior uruguayo solicitó colaboración para dar con su paradero el 14 de abril, cuatro días después de la primera publicación del medio italiano. Según la información oficial, fue vista por última vez en el barrio Maldonado Nuevo. Las autoridades continúan las tareas de búsqueda sin resultados hasta el momento.

Los padres biológicos perdieron la patria potestad en 2023

De acuerdo con los documentos del Tribunal de Maldonado consultados por Il Fatto Quotidiano, el niño fue derivado en 2018 al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) dado que su madre se encontraba en situación de indigencia y su padre estaba preso.

En febrero de 2023, el tribunal determinó la "Separación Definitiva y Pérdida de Patria Potestad" de los padres biológicos, quienes en ese momento no contaban con representación legal propia. La jueza González Camejo había dispuesto inicialmente "crear un vínculo entre madre e hijo y verificar su reencuentro", según los expedientes judiciales.

El menor viajó en 2021 a Estados Unidos junto a Minetti y su pareja, el empresario Giuseppe Cipriani, para una intervención quirúrgica. El medio italiano cuestiona si la pareja contaba con los permisos legales para sacar al niño del país en ese momento, ya que aún no tenían la patria potestad.

La abogada de los padres biológicos apareció calcinada junto a su esposo

La abogada que defendía a los padres biológicos era Mercedes Nieto, quien junto a su esposo Mario Cabrera fue hallada calcinada el 15 de junio de 2024 en su casa de campo en Garzón, Maldonado. Ambos eran abogados.

La primera pericia de Bomberos indicó un incendio accidental originado en la estufa a leña. Sin embargo, la defensa legal de la familia señaló que la pareja había ido a la propiedad solo para ventilar y limpiar, y que la jornada templada no justificaba el uso de la estufa. Una pericia privada encargada por la familia concluyó que la estufa no tenía tizne y que la posición de los cuerpos sugería un fuego intencional.

En noviembre de 2025, el fiscal Sebastián Robles solicitó una tercera pericia a Bomberos. El nuevo informe ratificó la hipótesis del accidente y destacó la ausencia de evidencias de terceros.

El fiscal confirma que todas las pistas están abiertas, incluida la vinculación con las causas que patrocinaban. El fiscal Sebastián Robles declaró al medio italiano Il Fatto Quotidiano que "todas las pistas están abiertas, incluida la de las causas que patrocinaban" los abogados fallecidos.

La investigación periodística también revela que Giuseppe Cipriani, pareja de Nicole Minetti, mantuvo "relaciones de negocios y de placer" con Jeffrey Epstein, el financista estadounidense condenado por tráfico sexual de menores. Según la publicación, Cipriani es un empresario millonario que opera en Punta del Este.

Interpol

El involucramiento de Interpol fue activado con máxima urgencia por las autoridades italianas para investigar las irregularidades en la solicitud de indulto presentada por Nicole Minetti, quien había sido condenada por proxenetismo en el caso "Ruby".

La fiscalía de Milán, a través del fiscal Gaetano Brusa y la fiscal general Francesca Nanni, solicitó a Interpol que realizara verificaciones a nivel internacional, específicamente para obtener información y documentos desde Uruguay sobre las circunstancias de la adopción de un menor que Minetti había presentado como gravemente enfermo para justificar el indulto humanitario. Este mecanismo de cooperación policial internacional resultó crucial porque la investigación requería confirmar hechos ocurridos en el extranjero, incluyendo la veracidad de la documentación de adopción y los certificados médicos presentados, así como indagar sobre la muerte del abogado de la madre biológica del menor.

Contexto: denuncias sobre el sistema de protección de menores en Uruguay

El contexto de la investigación incluye denuncias formuladas en Uruguay sobre el sistema de protección estatal. En los últimos meses Amnistía Internacional denunció la muerte de 114 niños en cinco años dentro del sistema de protección estatal, lo que la prensa italiana calificó como una "fábrica de huérfanos". El INAU, instituto encargado de la protección de menores, ha sido señalado por presuntos maltratos, adopciones forzadas y corrupción. El domicilio de González Colinet figura en Maldonado, una zona marcada por la desigualdad: el 17% de la población vive en la indigencia.